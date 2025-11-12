Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 12. november 2025Meniny má Svätopluk
< sekcia Zahraničie

V Nemecku sa začal súdny proces s thajskou sieťou obchodujúcou s ľuďmi

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Regionálny súd v Bielefelde naplánoval termíny pojednávaní do konca apríla 2026.

Autor TASR
Bielefeld 12. novembra (TASR) - V západnom Nemecku sa v utorok začal rozsiahly súdny proces s desiatimi obžalovanými, ktorí sú obvinení z prevádzkovania siete obchodujúcej s ľuďmi, nútenia k prostitúcii a prania špinavých peňazí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Nemecká prokuratúra obvinila tieto osoby vo veku od 29 do 64 rokov z obchodovania so ženami a transrodovými osobami, ktoré pricestovali z Thajska do Nemecka, kde boli následne nútené k prostitúcii. Podľa obžaloby museli obete týmto spôsobom splácať svoje cestovné náklady.

Obžalovaní údajne v rámci siete vykonávali rôzne úlohy - od šoférovania až po organizáciu celej siete a prevádzkovania nevestincov.

Jeden z obžalovaných má britský pas, ostatní sú občanmi Thajska - jeden z nich disponuje aj nemeckým pasom a ďalší zase švédskym.

Časť peňazí zarobených v nevestincoch, ktoré sa nachádzali predovšetkým v západnom spolkovom štáte Severné Porýnie-Vestfálsko, bola v hotovosti prepravená lietadlom do Thajska, kde bola následne zamenená.

V jednom z prípadov, ktoré opísala prokuratúra, bolo z hamburského letiska do Ázie prepašovaných 110.000 eur v dvoch vrecúškach od sladkostí.

Regionálny súd v Bielefelde naplánoval termíny pojednávaní do konca apríla 2026.
.

Neprehliadnite

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

NEHODA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Zranených odviezli sanitky