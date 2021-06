V Nemecku sa začína kampaň za prijatie viac utečencov

Berlín 18. júna (TASR) - Pod mottom "O ľudských právach nie je možné vyjednávať" sa v Nemecku začína kampaň za prijatie väčšieho množstva utečencov do krajiny, informovala v piatok agentúra DPA.



Kampaň štartuje cez víkend akciami vo viacerých nemeckých mestách. "Tábory na vonkajších hraniciach Európy sú už roky výsmechom konceptu ľudskej dôstojnosti, denne sa ľudia topia v Stredomorí alebo sú takzvanou líbyjskou pobrežnou strážou zavlečení späť do mučiteľského štátu Líbya," uviedol jeden z organizátorov kampane Simon Dornseifer z hnutia Seebrücke (Mólo).



Hnutie sa zasadzuje za záchranu civilistov na mori, bezpečné únikové cesty do Európy a trvalý príjem utečencov do Nemecka, píše DPA. V nasledujúcich dňoch plánuje zhromaždenia, vigílie a demonštrácie v Berlíne, Kolíne nad Rýnom, Regensburgu, Stuttgarte a ďalších nemeckých mestách. Na kampani sa podieľa okrem iných aj iniciatíva Sea-Watch, ktorá v Stredomorí prevádzkuje záchranné lode.



K požiadavkám kampane patrí evakuácia utečeneckých táborov na vonkajších hraniciach Európy a ukončenie účasti Nemecka v Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).