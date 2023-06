V Nemecku sa začína najväčšie cvičenie vzdušných síl v histórii NATO

Berlín 12. júna (TASR) - V nemeckom vzdušnom priestore sa v pondelok začnú najväčšie manévre vzdušných síl v histórii Severoatlantickej aliancie (NATO), do ktorých sa počas dvoch týždňov zapojí približne 10.000 vojakov a 250 lietadiel z 25 krajín. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Manévre s názvom Air Defender 2023, ktoré bude viesť nemecký Bundeswehr, potrvajú do 23. júna a budú zamerané na nácvik toho, ako by jednotky NATO mohli odraziť útok východného agresora.



Hoci sa manévre konajú počas zúriacej vojny medzi Ruskom a možným kandidátom na členstvo v NATO Ukrajinou, predstavitelia nemeckého letectva tvrdia, že myšlienka na toto cvičenie vznikla už v roku 2018 - ešte pred rozsiahlou inváziou Ruska na Ukrajinu, ktorá sa začala vo februári 2022.



Cvičenie sa zároveň koná v čase letnej leteckej špičky, pričom odhady miery narušenia civilnej leteckej dopravy sa líšia.



Ingo Gerhartz, predstaviteľ nemeckých vzdušných síl, uviedol, že meškania letov budú "maximálne v rozsahu niekoľkých minút", zatiaľ čo Matthias Maas z odborového zväzu letových dispečerov GdF tvrdí, že cvičenie "bude mať na civilné letectvo obrovský vplyv".



Manévre sa priamo týkajú troch vzdušných priestorov v Nemecku: častí severného Nemecka a Severného mora, častí východného Nemecka a Baltského mora, a častí juhozápadného Nemecka.