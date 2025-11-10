Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Nemecku sa začne proces s mužom, ktorý útočil na vianočných trhoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na súdnom pojednávaní sa zúčastňuje približne 180 obetí a pozostalých, čo z neho robí jedno z najväčších v povojnovej histórii Nemecka.

Autor TASR
Magdeburg 10. novembra (TASR) - V nemeckom Magdeburgu sa začína v pondelok súdny proces s útočníkom, ktorý pred takmer 11 mesiacmi vnikol svojím autom do areálu vianočných trhov v Magdeburgu, kde zabil šesť osôb a zranil zranil vyše tristo ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Päťdesiatjedenročný saudskoarabský lekár Taleb al-Abdulmohsen 20. decembra minulého roka vrazil autom do davu ľudí. Prokuratúra ho okrem ďalších obvinení obžalovala zo šiestich vrážd a 338 pokusov o vraždu.

Muž žije v Nemecku od roku 2006 a podľa prokuratúry bola jeho motiváciou pravdepodobne nespokojnosť a frustrácia z priebehu a výsledkov občianskoprávnych sporov, keď neuspel s podaním rôznych trestných oznámení. Jeho cieľom bolo autom zabiť čo najviac ľudí. Úrady muža zadržali po spáchaní trestného činu a odvtedy sa nachádza vo väzbe.

Na súdnom pojednávaní sa zúčastňuje približne 180 obetí a pozostalých, čo z neho robí jedno z najväčších v povojnovej histórii Nemecka. Pre umožnenie účasti takého množstva ľudí bola postavená dočasná budova súdu.
