V Nemecku sa zvyšuje produkcia ružových a suchých vín

Mainz 18. mája (TASR) - Výroba ružových vín v Nemecku dosiahla minulý rok historické maximum. A zároveň pokračuje trend produkcie tzv. suchých vín. Uviedol to v piatok (17. 5.) Nemecký vinársky inštitút (DWI). TASR správu prevzala z DPA.



Podľa inštitútu nárast produkcie ružových vín je na úkor červených vín, zatiaľ čo biele víno je stále najobľúbenejšie.



Podiel ružového vína na celkovej produkcii v Nemecku vzrástol v roku 2023 na 16 % z 13 % v predchádzajúcom roku, uviedol hovorca DWI Ernst Büscher. Tento nárast posunul podiel červených vín na 18 %. Zhruba dve tretiny vín boli rovnako ako v predchádzajúcom roku biele.



O niečo viac ako polovica, čiže 51 % zo všetkých vín, ktoré prešli testom akosti, bolo vlani suchých. To síce predstavuje nárast len o jeden percentuálny bod oproti roku 2022, ale zároveň to bolo o osem percentuálnych bodov viac ako pred 10 rokmi, v roku 2013. A o 15 percentuálnych bodov viac ako pred 20 rokmi v roku 2003.



Podiel sladkých a polosladkých vín sa minulý rok nezmenil a zostal na predvlaňajšej úrovni 29 %.



Inštitút DIW dodal, že celkovo 700 miliónov litrov kvalitných a prvotriednych vín úspešne prešlo testom akostných vín. Podľa DWI to zodpovedá približne 95 % nemeckej produkcie vína.