V Nemecku schválili finančnú pomoc pre oblasti zasiahnuté záplavami

Berlín 7. septembra (TASR) - Dolná komora nemeckého parlamentu (Bundestag) schválila v utorok uvoľnenie rozsiahleho balíka finančnej pomoci pre oblasti zasiahnuté ničivými júlovými záplavami. Informovala o tom agentúra DPA.



Polovicu zo schválenej sumy vo výške 30 miliárd eur poskytne postihnutým oblastiam spolková vláda a polovicu krajinské vlády. V súlade so schválenou legislatívou zároveň nemusia podniky, ktoré v dôsledku povodní zbankrotovali, podať do januára 2022 vyhlásenie o platobnej neschopnosti.



Počas ničivých záplav, ktoré 14. a 15. júla zasiahli západ Nemecka, prišlo o život najmenej 180 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia. K stratám na životoch došlo aj v susednom Belgicku. V dôsledku silných dažďov sa vtedy v oblasti rozvodnili aj malé toky, pričom voda zaplavila či celkom zmietla autá, domy či mosty.



Bleskové povodne podnietili pred septembrovými parlamentnými voľbami debatu o extrémnych zmenách počasia spôsobených globálnym otepľovaním a upriamili pozornosť na to, ako sa k otázkam životného prostredia stavia vláda. "Pri boji s klimatickou zmenou musíme byť rýchlejší," povedal v utorok podpredseda frakcie konzervatívneho bloku CDU/CSU v Bundestagu Andreas Jung.



Poslanci Spolkovej rady (Bundesrat), hornej komory nemeckého parlamentu, budú o finančnej pomoci pre oblasti zasiahnuté záplavami hlasovať na mimoriadnom zasadnutí v piatok.



Predstavitelia spolkovej aj krajinských vlád medzičasom viackrát navštívili postihnuté oblasti. Nemecká kancelárka Angela Merkelová bola v jednej z nich naposledy v nedeľu, pričom varovala, že obnova po povodniach potrvá ešte dlho.