V Nemecku si pripomenú výročie oslobodenia tábora Buchenwald

Erfurt 6. apríla (TASR) - Na počesť oslobodenia koncentračného tábora Buchenwald pri nemeckom meste Weimar pred 80 rokmi sa v nedeľu uskutoční spomienková bohoslužba za obete nacistov. Organizátori očakávajú aj účasť 10 preživších, TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Na spomienkovej slávnosti za účasti príbuzných a potomkov väznených má vystúpiť s prejavom aj bývalý nemecký prezident Christian Wulff. Popoludní je na bývalom "apelplaci" koncentračného tábora Buchenwald naplánovaný akt kladenia vencov.



Jedným z rečníkov pri pamätníku obetiam bude aj 92-ročný Naftali (Juraj) Fürst. Rodák z bratislavskej Petržalky prežil Sereď a potom Auschwitz, odkiaľ ho nacisti v januári 1945 presunuli s ďalšími väzňami do Buchenwaldu. Dostal väzenské číslo 14021 a 11. apríla 1945 sa dočkal oslobodenia. Spolu s desiatkami ďalších vychudnutých tiel je zvečnený aj na jednej z najznámejších fotografií, ktoré sa zachovali z oslobodenia koncentračných táborov.



Dlhé roky je predsedom Medzinárodného výboru Buchenwald-Dora and Commands (IKBD). V rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ZDF si kladie otázku, či sa Nemecko skutočne poučilo zo svojej histórie. Úspech AfD vo voľbách bol pre neho šok. Znepokojujú ho aj incidenty pri pamätníku koncentračného tábora: nenávistné nápisy a karikatúry, ktoré pripomínali antisemitskú agitáciu.



Jeho vnučka Mika, jej manžel a ich dvojročný pravnuk tiež prežili teroristický útok Hamasu na južný Izrael 7. októbra 2023, kde bývali v jednom z kibucov.



Krátko pred pietnym aktom vyšiel najavo spor s izraelským veľvyslanectvom v Nemecku, ktoré kritizovalo pozvanie nemecko-izraelského filozofa Omriho Boehma. Jeho vystúpenie preto zrušili.



Od leta 1937 do koncentračného tábora Buchenwald pri Weimare a jeho 139 podtáborov nacisti deportovali viac ako 280.000 ľudí. Asi 56.000 bolo zavraždených alebo zomrelo od hladu, na choroby, vysilenie alebo pri lekárskych experimentoch.