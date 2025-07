V Nemecku si uctili tých, čo stáli za nevydareným atentátom na Hitlera

Berlín 21. júla (TASR) - V Nemecku si v nedeľu pripomenuli tých, ktorí sa pred 81 rokmi pokúsili o atentát na nacistického vodcu Adolfa Hitlera. Politici i zástupcovia občianskej spoločnosti varovali pred kolektívnym zabúdaním na udalosti z minulosti v čase vzostupu krajnej pravice, informovala agentúra DPA.



„20. júl sa stal symbolom odporu proti nespravodlivosti, za spravodlivosť a svedomie, za lepšie Nemecko,“ vyhlásil minister obrany Boris Pistorius v Bendlerblocku, sídle rezortu v Berlíne.



Práve tam na nádvorí bol v roku 1944 zastrelený jeden z hlavných strojcov nevydareného atentát na Hitlera, 36-ročný plukovník Claus Schenk von Stauffenberg, spolu s ďalšími tromi dôstojníkmi Wehrmachtu.



Popravili ich niekoľko hodín po odhalení sprisahania, ktorého cieľom bolo zabiť Hitlera bombou umiestnenou v jeho hlavnom vojenskom stane. Nacistický vodca vyviazol s ľahkými zraneniami, keďže sa v čase explózie nenachádzal dostatočne blízko nálože. Odveta za neúspešný pokus si napokon vyžiadala životy okolo 200 sprisahancov.



Pripomínajúc udalosti, ktoré sa odohrali približne rok pred koncom druhej svetovej vojny v Európe, Pistorius zdôraznil, že 20. júl neznamenal neúspech, ale nový začiatok. Na spomienkovej udalosti v Plötzensee hovoril aj syn niekdajšieho spolkového kancelára Willyho Brandta, pričom varoval Nemcov pred zabúdaním na zverstvá spáchané nacistickým režimom.



„Dnes sme opäť svedkami toho, a to aj vo výsledkoch volieb, ako preniká jed nenávisti, rasizmu a vylúčenia a prejavuje sa v spoločenskom zhrubnutí,“ povedal Matthias Brandt. Uviedol niekoľko rasistických výrazov, ktoré používali nacisti, a poznamenal, že sa čoraz častejšie opäť používajú. Upozornil, že neurobiť proti tomu nič znamená nechať veciam voľný priebeh.



Nemecko v posledných rokoch zaznamenalo bezprecedentný vzostup krajnej pravice. Protiimigračná Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa vo februárových voľbách umiestnila na druhom mieste. Ide o najlepší výsledok krajne pravicovej strany od nástupu nacistov k moci, uviedla DPA. Podľa nej mnohí členovia AfD zľahčujú zločiny spáchané Hitlerovým režimom vrátane holokaustu a boli obvinení z vedomého používania nacistických hesiel.



Ministerka spravodlivosti Stefanie Hubigová uviedla, že Nemecko nemôže byť opäť zdrojom takej hrôzy, akú vyvolalo v 30. rokoch 20. storočia. „Je to zodpovednosť nás všetkých, ktorá vyplýva z tohto dlhu. O to neochvejnejšie a hlasnejšie by sme mali a musíme povedať, že nedopustíme, aby sa opäť zničil právny štát alebo demokracia,“ zdôraznila.