Piatok 28. november 2025
V Nemecku spozorovali nad vojenskými základňami rekordný počet dronov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Autor TASR
Berlín 28. novembra (TASR) - V Nemecku v októbri zaznamenali najviac dronov nad svojimi vojenskými základňami za jeden mesiac, uviedol v piatok vysokopostavený predstaviteľ tamojších spravodajských služieb. Zároveň podotkol, že čoraz viac dronov sa objavuje pri námorných zariadeniach, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

V súčasnosti je medzi zložkami ozbrojených síl postihnuté hlavne námorníctvo,“ uviedol viceprezident nemeckej vojenskej spravodajskej služby Torsten Akmann pre Reuters. Akmann nezverejnil konkrétne čísla a nenaznačil ani možné dôvody, prečo sa drony objavujú pri námorných zariadeniach.

Nemecko otvorilo v roku 2024 medzinárodné námorné veliteľstvo, ktoré by mohlo viesť operácie NATO v Baltskom mori počas prípadného konfliktu.
