V Nemecku spozorovali nad vojenskými základňami rekordný počet dronov
Nemecko otvorilo v roku 2024 medzinárodné námorné veliteľstvo, ktoré by mohlo viesť operácie NATO v Baltskom mori počas prípadného konfliktu.
Autor TASR
Berlín 28. novembra (TASR) - V Nemecku v októbri zaznamenali najviac dronov nad svojimi vojenskými základňami za jeden mesiac, uviedol v piatok vysokopostavený predstaviteľ tamojších spravodajských služieb. Zároveň podotkol, že čoraz viac dronov sa objavuje pri námorných zariadeniach, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„V súčasnosti je medzi zložkami ozbrojených síl postihnuté hlavne námorníctvo,“ uviedol viceprezident nemeckej vojenskej spravodajskej služby Torsten Akmann pre Reuters. Akmann nezverejnil konkrétne čísla a nenaznačil ani možné dôvody, prečo sa drony objavujú pri námorných zariadeniach.
