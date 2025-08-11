< sekcia Zahraničie
V Nemecku stúpajú hospitalizácie dievčat s poruchami príjmu potravy
V roku 2023 lekári diagnostikovali spomedzi porúch príjmu potravy najčastejšie anorexiu, ktorá tvorila tri štvrtiny všetkých prípadov.
Autor TASR
Berlín 11. augusta (TASR) - Počet dievčat a mladých žien hospitalizovaných pre poruchy príjmu potravy sa v Nemecku za posledných 20 rokov zdvojnásobil. Vyplýva to z údajov nemeckého štatistického úradu zverejnených v pondelok, podľa ktorých zaznamenali v roku 2023 až 6000 prípadov poruchy príjmu potravy, pričom v roku 2003 bolo takýchto prípadov 3000. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Celkový počet hospitalizácií pre poruchy príjmu potravy zostal relatívne stabilný, s približne 12.100 prípadmi v roku 2023 v porovnaní s 12.600 v roku 2003.
Avšak v súčasnosti predstavujú dievčatá a mladé ženy vo veku 10 až 17 rokov takmer polovicu (49,3 percenta) všetkých pacientov s poruchami príjmu potravy. Ide o nárast z približne štvrtiny spred dvadsiatich rokov.
V roku 2023 lekári diagnostikovali spomedzi porúch príjmu potravy najčastejšie anorexiu, ktorá tvorila tri štvrtiny všetkých prípadov. Bulímiu zaznamenali u 11 percent pacientov. Prevažnú časť tých, ktorí podstúpili liečbu, tvorili ženy. Tie v minulom roku predstavovali 93,3 percenta všetkých hospitalizovaných. Pred 20 rokmi to bolo 87,6 percenta.
Priemerná dĺžka hospitalizácie pri liečbe porúch príjmu potravy sa zvýšila u mužov aj žien a v roku 2023 dosiahla 53,2 dňa, čo je najvyššia hodnota od roku 2003. DPA pre porovnanie uviedla, že priemerná hospitalizácia pre všetky ochorenia bola v roku 2023 7,2 dňa.
Počet úmrtí ľudí s poruchami príjmu potravy každoročne kolíše. V roku 2023 v Nemecku zomrelo 78 ľudí na komplikácie spojené s poruchami príjmu potravy. Najvyšší počet zaznamenali v roku 2008, keď evidovali v Nemecku až 100 úmrtí.
Britská Národná zdravotná služba (NHS) na svojej internetovej stránke informuje, že poruchy príjmu potravy najviac zastihujú tínedžerov a mladých ľudí a pre ich okolie môže byť náročné odhaliť takúto poruchu. S liečbou sa väčšina ľudí môže z poruchy príjmu potravy vyliečiť.
