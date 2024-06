V Nemecku stúpol počet migrantov, ktorí dorazili bieloruskou cestou

Berlín 16. júna (TASR) – Nemecká spolková polícia za prvých päť mesiacov tohto roka zaregistrovala 2215 nelegálnych migrantov, ktorí do krajiny dorazili tzv. bieloruskou cestou. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Utečenci boli zadržaní na nemeckých štátnych hraniciach s Poľskom a Českou republikou. Počet zadržaných od začiatku roka narastá, v januári polícia zadržala 26 nelegálnych migrantov, vo februári 25, v marci už 412, v apríli 861 a v máji počet zadržaných stúpol na 891.



Počty zadržaných nelegálnych migrantov sú však stále výrazne nižšie ako minulý rok. Polícia vtedy zaznamenala približne 6000 nelegálnych migrantov prichádzajúcich bieloruskou cestou už v marci.



Európska únia (EÚ) od roku 2021 obviňuje Bielorusko z toho, že podporuje nelegálnu migráciu z krajín zmietaných krízami najmä na Blízkom východe. EÚ tvrdí, že Bielorusko migrantom poskytuje víza a následne ich posúvania do ďalších krajín, napríklad do Poľska.



Únia bieloruský postup považuje za pokus o destabilizáciu svojich členských krajín a považuje ho za odvetu za uvalenie sankcií na krajinu z dôvodu podpory ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine a potlačenie prodemokratických protestov.



Poľsko sa usiluje počet migrantov znížiť. Na hranici s Bieloruskom preto postavilo plot vysoký 5,5 metra strážený kamerami a príslušníkmi pohraničnej stráže.



Počet nelegálnych migrantov snažiacich sa prekročiť poľskú štátnu hranicu napriek tomu narastá. Poľská pohraničná stráž od začiatku roka zaregistrovala 16.500 pokusov o jej nelegálne prekročenie, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 predstavuje nárast o približne 47 percent – v tom čase bolo evidovaných približne 11.200 takýchto pokusov.