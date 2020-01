V Nemecku sú ešte tisíce nespracovaných skartovaných spisov Stasi

Berlín 3. januára (TASR) - Tisíce vriec so skartovanými spismi tajnej polície Stasi v bývalej komunistickej Nemeckej demokratickej republike (NDR) zostávajú aj tridsať rokov po páde Berlínskeho múru nespracované a nezanalyzované. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Jednotlivé časti dokumentov, ktoré boli roztrhané, sa skladajú výlučne manuálne, ako uviedol šéf Spolkového úradu pre dokumenty Stasi (BStU) Roland Jahn. "Napriek tomu sa nevzdávame," dodal Jahn.



Na znovuzložení spisov pracuje zhruba 20 zamestnancov BStU v nemeckej metropole Berlín a niekoľko ďalších pôsobiacich v iných pobočkách v Nemecku. Ako poznamenala DPA, manuálna rekonštrukcia záznamov môže trvať celé desaťročia.



Zo 16.000 vriec plných spisov Stasi bolo totiž doteraz skatalogizovaných len 520. Medzi nimi sa nachádza aj 23 vriec, ktorých obsah sa podarilo znovu pospájať pomocou počítačov. Pred dvoma rokmi bola však rekonštrukcia spisov počítačovými technológiami ukončená.



Do projektu na opätovné virtuálne zloženie skartovaných spisov bolo investovaných šesť miliónov eur. Cieľom malo byť urýchlenie katalogizácie. Projekt však zlyhal pre nedostatok technických systémov a špeciálnych skenerov.



Keď v roku 1990 Sovietmi podporovaná NDR zanikla, príslušníci Stasi sa pokúsili tajné spisy zničiť, ale do ich úradov čoskoro vtrhli "občianske výbory", ktoré zhabali všetky zvyšné materiály so zámerom zachovať ich pre budúce generácie.



Ministerstvo pre štátnu bezpečnosť Stasi vytvorilo v bývalej NDR rozsiahlu sledovaciu sieť, na ktorej sa podieľali desiatky tisícok jej príslušníkov a približne 170.000 informátorov, ktorí donášali na východonemeckých občanov.