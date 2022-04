V Nemecku trpí mentálnou anorexiou čoraz viac pacientov

Berlín 11. apríla (TASR) - Počet detí a dospievajúcich trpiacich mentálnou anorexiou sa v Nemecku počas pandémie koronavírusu zvýšil. Zároveň sa znižuje vek, v ktorom pacienti začnú ochorením trpieť: postihuje aj osem- či deväťročné dievčatá. V pondelok o tom informovali nemecké zdravotnícke orgány. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Nárast prípadov mentálnej anorexie okrem iného znamená, že sa v špecializovaných zariadeniach na jej liečbu rýchlo míňajú voľné lôžka a je citeľnejší aj nedostatok lekárov, ktorí ju vedia liečiť. Uviedol to Andreas Schnebel z nemeckej asociácie pre poruchy príjmu potravy.



Dodal, že anorexiou sú najviac postihnuté dievčatá. Choroba sa zvyčajne objavuje v puberte, no zaznamenali prípady, kedy ochorením trpeli aj dievčatá vo veku osem či deväť rokov. Pripisuje to najmä tomu, že mnohé dievčatá vstupujú do puberty skôr a takisto majú už v detskom veku prístup k sociálnym sieťam.



Tento trend potvrdzujú aj údaje nemeckej zdravotnej poisťovne DAK-Gesundheit, ktorá medziročne zaznamenala deväťpercentný nárast hospitalizácií z dôvodu porúch príjmu potravy, pričom medzi dievčatami vo veku 12 — 17 rokov prírastok predstavoval až 13 percent.



Podľa profesorky klinickej psychológie a psychoterapie Silje Vocksovej súvisí skorší začiatok puberty u dievčat s tým, že dospievajú skôr fyzicky, avšak nie psychicky. Na sociálnych sieťach sú deti a dospievajúci tiež vystavení nerealistickým fotografiám, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich vzťah k vlastnej postave.