ÚTOČIL VO VLAKU NOŽOM: Hlásia dve obete a päť zranených

V nemeckom meste Brokstedt prišlo v stredu 25. januára 2023 k útoku, pri ktorom prišli o život dve osoby. Foto: TASR - AP

TASR v tejto súvislosti prináša výberovú chronológiu útokov nožom v Európe od roku 2020.

2020







3. januára — Bezpečnostné zložky zastrelili muža, ktorý vo francúzskom meste Villejuif pobodal niekoľko ľudí.







16. januára — V nemocnici v stredočeskom meste Slaný sa 71-ročný pacient začal po dvoch dňoch hospitalizácie sebapoškodzovať a s nožom v ruke ohrozoval zdravotníkov. Nemocničná ochranka ho postrelila.







30. januára — Muž vyzbrojený dvoma nožmi a teleskopickým obuškom sa pokúsil vniknúť do budovy českej Poslaneckej snemovne v čase prebiehajúcej schôdze. Policajtom sa ho podarilo spacifikovať.







2. februára — Belgickí policajti postrelili ženu, ktorá v meste Gent zaútočila nožom na chodcov, pričom zranila dvoch ľudí.







4. apríla — Dve obete na životoch a najmenej šesť zranených si vyžiadal útok nožom, ktorý sa odohral v obchodnom centre i na ulici vo francúzskom meste Romans-sur-Isere. Muž bol obvinený z vraždy spojenej s teroristickým činom; konal sám.







29. apríla — Skupina mužov zaútočila v nemeckom meste Hanau nožmi na okoloidúcich, pričom spôsobila zranenia štyrom osobám.







21. mája — Šesť ľudí zranil nožom v rakúskom kúpeľnom meste Baden 19-ročný mladík. Jeho čin bol výsledkom osobných problémov.







21. júna — Traja ľudia prišli o život a traja utrpeli vážne zranenia pri útoku nožom v centre anglického mesta Reading. Zadržaný bol 25-ročný líbyjský uchádzač o azyl. Polícia vyhlásila útok za čin osamelého teroristu.







26. júna — Útočník zranil nožom v centre škótskeho Glasgowa šesť ľudí a pri následnom zákroku ho smrteľne postrelili policajti.







13. augusta — Dvaja ľudia utrpeli bodné zranenia pri incidente v nórskom meste Bergen. Útočníčku následne zadržala polícia.







6. septembra — Jedného mŕtveho a sedem pobodaných, z toho dvoch ťažko zranených, si vyžiadala séria incidentov, ku ktorým došlo v anglickom meste Birmingham.







25. septembra — Najmenej dvaja ľudia utrpeli zranenia pri útoku nožom neďaleko bývalej redakcie satirického týždenníka Charlie Hebdo v Paríži. K útoku došlo v čase, keď prebiehal súdny proces s komplicmi útočníkov na redakciu Charlie Hebdo, ktorí v januári 2015 zabili 12 ľudí.







2021







25. júna — V bavorskom meste Würzburg usmrtil nožom 24-ročný Somálčan troch ľudí a šiestich ďalších zranil. Podľa nemeckých vyšetrovateľov motívom útoku páchateľa, ktorý žije v Nemecku od roku 2015, bol islamský extrémizmus.







28. júna — V nemeckom meste Erfurt zaútočil nožom neznámy muž, ktorý ťažko zranil dve osoby a z miesta činu ušiel. Polícia ešte v ten deň zadržala podozrivého. Bol ním 32-ročný, už v minulosti známy svojimi násilnými činmi.







7. júla — Štyria ľudia utrpeli zranenia pri útoku nožom, ku ktorému došlo na predmestí Atén. Muž útočil na náhodných okoloidúcich pred potravinami.







4. septembra — Dve osoby zranil v berlínskej štvrti Wilmersdorf 29-ročný Afganec, ktorého následne zadržali. Obe obete utrpeli vážne bodné zranenia.







6. novembra — Štyria ľudia utrpeli zranenia pri útoku nožom vo vlaku v Bavorsku. Privolaní policajti zadržali 27-ročného muža, voči ktorému začala nemecká prokuratúra vyšetrovanie z možného činu islamistického terorizmu.







5. októbra — Jeden muž prišiel o život a ďalšie dve osoby utrpeli zranenia po útoku nožom v obci Walton Cardiff v grófstve Gloucestershire na juhozápade Anglicka.







2022







13. mája — Neďaleko západonemeckého mesta Aachen zaútočil v regionálnom vlaku muž nožom na cestujúcich. Páchateľ, ktorý sa narodil v Iraku, zranil piatich cestujúcich. Útočníka sa podarilo zneškodniť.







20. mája — Najmenej tri osoby boli pobodané reznou zbraňou pri incidente v juhovýchodnom Nórsku. Páchateľ bol krátko po čine dolapený.







2023







11. januára — Niekoľko ľudí utrpelo na železničnej stanici Gare du Nord v Paríži zranenia pri vyčíňaní útočníka s nožom. Policajti muža postrelili a následne na stanici aj zadržali.



Berlín 25. januára (TASR) — Dve osoby prišli o život a päť utrpelo zranenia pri stredajšom útoku nožom v regionálnom vlaku na severe Nemecka, ktorý smeroval z mesta Kiel do Hamburgu. Pre agentúru DPA to uviedla ministerka vnútra spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko Sabine Sütterlinová-Waacková.K udalosti došlo okolo 15.00 h — vlak v tom čase prichádzal do stanice Brokstedt. Páchateľa polícia zadržala na nástupišti. Hovorca Spolkovej polície, na ktorého sa odvoláva denník Die Süddeutsche Zeitung, pôvodne informoval o siedmich zranených.Televízna stanica RTL však uviedla, že útok sa neodohral vo vlaku, ale na nástupišti v Brokstedte. Ďalšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe.Železničnú stanicu v Brokstede polícia uzavrela. Železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB) na Twitteri informovala, že v diaľková doprava medzi Hamburgom a Kielom je prerušená.