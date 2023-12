V Nemecku víchrica spôsobila výpadky v železničnej doprave

Berlín 22. decembra (TASR) - Rozsiahle výpadky postihli v piatok vlakovú dopravu v Nemecku v dôsledku víchrice, ktorá sa prehnala severom Európy, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Obmedzenia v železničnej doprave sa dotkli pasažierov, ktorí cestovali domov na vianočné sviatky. Pre oblasti na pobreží Severného mora bolo vydané varovanie pred povodňami.



Nemecké štátne železnice Deutsche Bahn (DB) spresnili, že k rušeniu spojov došlo na trasách z Hamburgu a Hannoveru do Frankfurtu a bavorskej metropoly Mníchov. Nepremávali ani diaľkové spoje z Hamburgu smerom na sever do Kielu a Flensburgu.



Železnice uviedli, že spadnuté stromy poškodili elektrické vedenia alebo zablokovali koľajnice prevažne v severnej časti, ale aj spolkovej krajine Hesensko v strednej časti Nemecka.



K meškaniam došlo vo štvrtok večer aj na najrušnejšom nemeckom letisku vo Frankfurte nad Mohanom; k rušeniu letov v dôsledku víchrice však nedošlo. V piatok už letisko fungovalo v bežnom režime, píše DPA.



V Hamburgu zaplavila rieka Labe ulice v okolí rybieho trhu; voda v niektorých častiach dosahovala až do výšky pása. Nemecké úrady vydali na piatok varovanie pred búrlivým prílivom, ktorý by na niektorých úsekoch pobrežia Severného mora mohol presiahnuť aj tri metre.



Vo štvrtok hlásili obmedzenia v leteckej doprave a výpadky železničnej dopravy aj v niektorých častiach Británie. V Škótsku zase nepremávali trajekty, uzatvára DPA.