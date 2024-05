V Nemecku vlani prudko vzrástlo politicky motivované násilie

Berlín 21. mája (TASR) — Politicky motivovaný zločin v Nemecku vlani dosiahol najvyššiu úroveň od roku 2001, odkedy ho začala vláda sledovať. Najväčšiu hrozbu predstavujú ľudia s krajne pravicovými motiváciami, uviedol v utorok prezident Spolkového úradu kriminálnej polície. TASR informuje podľa agentúry AP.



Celkovo v Nemecku v roku 2023 zaregistrovali 60.028 politicky motivovaných trestných činov. Pravicovo motivované trestné činy vzrástli o 23 percent na 28.945 prípadov, z toho 1270 násilných. Zločiny ľavice vzrástli o 11 percent na 7777, z toho 916 bolo násilných.



"Politicky motivovaná kriminalita sa za posledných 10 rokov takmer zdvojnásobila a naďalej rastie," povedal Holger Münch, prezident Spolkového úradu kriminálnej polície. "Časť obyvateľstva má sklon k radikalizácii. Tieto tendencie zahŕňajú pokusy delegitimizovať štát a jeho monopol na násilie, " dodal



"Sme silná demokracia, ale naša demokracia je pod tlakom," povedala novinárom v Berlíne nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová.



Začiatkom tohto mesiaca počas predvolebnej kampane do Európskeho parlamentu zbili a vážne zranili europoslanca Matthiasa Eckeho (SPD) v Drážďanoch. Podľa úradov štyroch zatknutých mužov motivovalo pravicové presvedčenie. Počet antisemitských zločinov sa minulý rok takmer zdvojnásobil na 5164.



Faeserová a Münch tiež uviedli, že trestné činy z nenávisti sa vlani zvýšili o približne 48 percent na 17.000 a trestné činy proti žiadateľom o azyl sa zvýšili o 75 percent. V utorok sa vo Frankfurte začal aj proces s pravicovou skupinou obvinenou z plánovania zvrhnutia nemeckej vlády v roku 2022.



Patrí k nej bývalý poslanec z krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorý údajne plánoval pomôcť členom skupiny získať prístup do budovy parlamentu.



Výrazné bolo aj ľavicové násilie. V marci podpálili elektrické vedenie do závodu Tesla pri Berlíne na protest proti jeho rozširovaniu. K zodpovednosti sa prihlásil krajne ľavicový subjekt Volcano Group.