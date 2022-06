V Nemecku vlani zaznamenali vyše 2700 protižidovských incidentov

Berlín 28. júna (TASR) - Židia v Nemecku sa vlani stali terčom viac ako 2700 antisemitsky motivovaných incidentov, vrátane 63 útokov a troch prípadov extrémneho násilia. Vyplýva to zo správy za rok 2021, ktorú v utorok uverejnilo Výskumné a informačné centrum pre antisemitizmus (RIAS). TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Podľa Benjamina Steinitza, člena predstavenstva organizácie RIAS, ktorá sleduje prejavy antisemitizmu v Nemecku, boli hlavnými dôvodmi takýchto incidentov najmä konšpirácie súvisiace s pandémiou koronavírusu a kritika Izraela v kontexte eskalácie konfliktu na Blízkom východe.



Organizácia do svojej výročnej správy zahrnula i prípady, ktoré nespĺňajú definíciu trestného činu a preto sa neobjavujú v policajných štatistikách.



V roku 2020 RIAS zaznamenalo 1909 protižidovských incidentov, no vlani to bolo až 2738 prípadov. Podľa splnomocnenca nemeckej vlády pre oblasť boja proti antisemitizmu Felixa Kleina to znamená, že incidenty sa rozhodlo nahlásiť viac ľudí.



Centrum v 54 percentách všetkých prípadov nedokázalo kategorizovať motiváciu páchateľov, respektíve iniciátorov týchto incidentov. Vo zvyšných 46 percentách však najväčšiu skupinu (17 percent) tvorili pravicoví extrémisti.



Medzi prípady extrémneho násilia RIAS počíta napríklad útok na židovského účastníka bohoslužby za Izrael v Hamburgu a streľbu na židovské komunitné centrum v Berlíne. V správe sa ďalej uvádzajú prípady, keď páchatelia na dvere bytu, v ktorom žije židovský podnájomník, hádzali vajíčka, alebo keď na zvončekové tablo židovského obchodu zasa niekto napísal písmená HH (skratka pre nemecký nacistický pozdrav Heil Hitler).



V roku 2021 bolo antisemitskými prejavmi priamo zasiahnutých 964 osôb. Celkovo 26 percent zaznamenaných incidentov súviselo s Izraelom – konkrétne išlo o 723 prípadov, čo je približne dvakrát viac ako v roku 2020, konštatuje RIAS.