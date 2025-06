V Nemecku vlani zaznamenali vyše 8600 protižidovských incidentov

Berlín 4. júna (TASR) — Židia v Nemecku sa vlani stali terčom 8627 antisemitsky motivovaných incidentov. Je to približne o 77 percent viac ako v roku 2023, keď bol zaznamenaný podobne prudký nárast. Vyplýva to zo správy Antisemitské incidenty v Nemecku 2024, ktorú v stredu zverejnilo občianske združenie Spolkový zväz výskumných a informačných centier pre antisemitizmus (RIAS). TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a AFP.



Po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 zaznamenalo toto výskumné centrum v Nemecku pokračujúci nárast antisemitských incidentov. „7. október 2023 znamenal pre mnohých Židov začiatok novej éry. Ich životy sú rozdelené na obdobie predtým a potom,“ konštatuje sa v správe. Podľa jej autorov „pre Židov zostáva antisemitizmus fenoménom, ktorý formuje každodenný život v Nemecku“.



Štatisticky bolo v roku 2024 zaznamenaných takmer 24 antisemitských incidentov denne v porovnaní s 13 takýmito prípadmi v roku 2023. Podľa RIAS nič nenaznačuje tomu, že by sa mal tento trend spomaliť.



Zaznamenaný bol aj významný nárast násilných antisemitských činov. Centrum zdokumentovalo osem prípadov extrémneho násilia, 186 útokov, 443 prípadov zámerného poškodenia majetku a 300 vyhrážok. Celkový nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom má však tentoraz primárne politický kontext: antisemitizmus sa v roku 2024 prejavoval najmä na zhromaždeniach, vo forme antisemitských nálepiek na verejných priestranstvách a na univerzitách.



Počet antisemitských incidentov priamo namierených proti Židom a Izraelčanom sa v priebehu dvoch rokov takmer strojnásobil, a to z 331 prípadov v roku 2022 na 966 prípadov v roku 2024. Medzi incidentmi, ktoré mali jednoznačný politický alebo svetonázorový kontext, bol najbežnejšou kategóriou „antisemitizmus súvisiaci s Izraelom“ (5857 prípadov).



V roku 2024 zaznamenal RIAS aj 544 antisemitských incidentov s pravicovo-extrémistickým kontextom, čo je najviac od začiatku celoplošného monitorovania v roku 2020.



Správa Antisemitské incidenty v Nemecku 2024 je kompiláciou zistení pobočiek združenia RIAS pôsobiacich vo viacerých spolkových krajinách. Tieto centrá vytvorili v roku 2018 celoštátne združenie, ktoré je financované z rozpočtových prostriedkov spolkovej vlády.