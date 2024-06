V Nemecku vstúpil do platnosti dlho diskutovaný zákon o občianstve

Berlín 27. júna (TASR) - V Nemecku vstúpil vo štvrtok do platnosti dlho diskutovaný zákon, ktorý umožňuje jednoduchšie získať nemecký pas cudzincom a zároveň aj dvojaké občianstvo Nemcom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Reforma naturalizácie, ktorú predložila nemecká trojstranová stredoľavicová koaličná vláda, umožňuje ľuďom získať nemecké občianstvo, zatiaľ čo si môžu ponechať aj svoje pôvodné. O občianstvo môžu teraz požiadať aj ľudia, ktorí žijú v Nemecku päť rokov miesto pôvodných osem, pokiaľ splnia všetky podmienky. Deti narodené v Nemecku zahraničným rodičom zároveň získajú občianstvo aj vtedy, keď má jeden z rodičov v krajine legálny pobyt po dobu piatich rokov, a nie ôsmich.



Pokiaľ žiadatelia preukážu "osobité integračné úspechy" prostredníctvom mimoriadne dobrých výsledkov v škole, v práci či v rámci občianskej zaangažovanosti, môžu byť naturalizovaní už po troch rokoch. Dôležitým aspektom je aj to, že si už budú môcť ponechať svoje pôvodné občianstvo, čo bolo donedávna možné len v prípade osôb z členských štátov EÚ.



Rovnako tak už nebudú potrebovať ani Nemci osobitné povolenie od úradov, aby si mohli uchovať svoje občianstvo, pokiaľ by sa chceli stať občanmi inej krajiny.



"Mnohí na to čakali celé desaťročia," povedala nemecká komisárka pre integráciu Reem Alabali-Radovanová, členka vládnucej Sociálnodemokratickej strany (SPD). Podľa jej slov má vďaka tomu krajina konečne zákon o občianstve, ktorý je "v súlade s dobou".



"Nadobudnutie nemeckého pasu bude v budúcnosti rýchlejšie, no zároveň náročnejšie pre oveľa prísnejšie naturalizačné požiadavky," ozrejmil poslanec Slobodnej demokratickej strany (FDP) Stephan Thomae. Žiadatelia musia byť totiž finančne nezávislí a zložitejšie testy zas zabránia naturalizácii osôb s antisemitskými názormi či konfliktnými hodnotami.