V Nemecku vstúpila do platnosti čiastočná legalizácia marihuany

Berlín 1. apríla (TASR) - V Nemecku vstúpila v pondelok do platnosti čiastočná legalizácia marihuany, ktorú presadila centricko-ľavicová vláda spolkového kancelára Olafa Scholza. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Horná komora nemeckého parlamentu Spolková rada schválila zákon o čiastočnej legalizácii konopy v marci po tom, čo ho odobrila aj dolná komora, Spolkový snem.



Nový zákon, ktorý vstupuje od pondelka do platnosti, umožňuje dospelým osobám starším ako 18 rokov mať na verejnosti v držbe 25 gramov marihuany určenej pre osobnú spotrebu. Podľa zákona bude tiež v domácnostiach možné pestovať tri rastliny konopy, respektíve prechovávať 50 gramov marihuany na osobnú spotrebu.



Fajčenie marihuany na verejných priestranstvách bude zakázané okrem iného v školách či na športoviskách a v okruhu 100 metrov od ich vstupného priestoru.



Vládna Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), Zelení a liberálna Slobodná demokratická strana (FDP) sa rozhodli zákon presadiť aj napriek odporu opozície, niektorých spolkových krajín či miestnych organizácií.



Vláda totiž tvrdí, že doterajšia politika tykajúca sa marihuany zlyhala a jej konzumácia napriek zákazu vzrástla. Cieľom zákona je boj proti nelegálnemu obchodovaniu s konopou a zníženie zdravotných rizík. Pri neregulovanom predaji marihuany totiž nie je známy podiel účinnej látky vo vzorke a nie ani jasné, či do nej neboli pridané nejaké neznáme toxické látky ale iné prímesi.



Zmeny v zákone spravili Nemecko popri Malte a Luxembursku jednou z krajín Európskej únie s najliberálnejšími zákonmi o reakreačnom užívaní marihuany v Európskej únii, píše agentúra AFP.



Zákon vstúpil do platnosti v noci z nedeľu na pondelok, pričom začiatok jeho platnosti vítalo o polnoci pod Brandenburgskou bránou v centre Berlína asi 1500 ľudí, uviedla miestna polícia.



Ďalší krkom v rámci tejto legislatívnej reformy bude od 1. júla zriadenie tzv. klubov, v ktorých bude možný legálny predaj marihuany. Do zriadenia týchto klubov nebudú užívatelia musieť polícii pri rutinných prehliadkach vysvetľovať, kde svoju marihuany kúpili, píše AFP s odvolaní sa na Nemeckú konopnú asociáciu.