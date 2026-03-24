V Nemecku vykonali razie v súvislosti s vlaňajším blackoutom v Berlíne
Berlín 24. marca (TASR) — Viac ako šesť mesiacov po podpaľačskom útoku ľavicových extrémistov na elektrické vedenie v Berlíne, ktorý spôsobil rozsiahly blackout, polícia identifikovala štyroch podozrivých. V rámci rozsiahlej razie v utorok zároveň prehľadala 17 bytov a ďalších priestorov v Berlíne, Hamburgu, Düsseldorfe a Kyritzi v Brandenbursku. Do operácie sa podľa berlínskej prokuratúry zapojilo 500 policajtov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Štyria podozriví vo veku 28, 31, 35 a 36 rokov sú obvinení zo sabotáže namierenej proti ústavnému zriadeniu. Zatknutí však neboli, keďže zatykače možno vydať len v prípade existencie dôvodného podozrenia a zodpovedajúcich dôkazov, uviedla DPA. Ďalšie podrobnosti o podozrivých neboli zverejnené.
V skorých ranných hodinách 9. septembra 2025 došlo k úmyselnému zapáleniu dvoch stožiarov vysokého napätia v berlínskej štvrti Johannisthal. Bez prúdu zostalo približne 50.000 domácností a viac ako 2200 firiem. Zasiahnuté boli oblasti ako Adlershof, Grünau, Spindlersfeld a Altglienicke.
Útok ochromil linky prímestskej železnice (S-Bahn) a električkovú dopravu, v postihnutých oblastiach nefungovali semafory. Dočasne boli nedostupné aj núdzové volania cez mobilnú sieť. Dodávky elektriny pre väčšinu odberateľov obnovili až po približne 60 hodinách.
Polícia od začiatku pracovala s verziou politicky motivovaného činu. K útoku sa neskôr prihlásila ľavicovo-extrémistická skupina Vulkangruppe. Skupina v manifeste zverejnenom na portáli Indymedia uviedla, že cieľom útoku bol technologický park Adlershof a bol namierený proti "vojensko-priemyselnému komplexu" a fosílnej ekonomike. Nemecké úrady vypísali za informácie vedúce k páchateľom odmenu jeden milión eur.
K druhému veľkému podpaľačskému útoku na elektrickú infraštruktúru v Berlíne došlo tento rok 3. januára na juhozápade metropoly. Aj k nemu sa prihlásila skupina Vulkangruppe, zatiaľ sa však nepreukázalo, že by oba útoky spolu súviseli.
