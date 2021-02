V Nemecku vynesú rozsudok nad kazateľom z mešity v Hildesheime

Hannover 24. februára (TASR) - Roky trvajúci súdny proces s abú Waláom, považovaným za hlavného šíriteľa teroristickej propagandy tzv. Islamského štátu (IS) v Nemecku, by sa mal v stredu skončiť, keď súd v meste Celle vynesie verdikt. Uviedla to agentúra DPA.



Abú Walá a traja ďalší traja spoluobžalovaní sú obvinení z náboru bojovníkov do teroristických skupín v snahe vyslať ich do zahraničia, aby bránili samozvaný kalifát IS.



Abú Walá bol kazateľom v neslávne známej mešite v Hildesheime, ktorá priťahovala islamistov z celej krajiny, bola však nútená svoje brány zavrieť.



Prokuratúra preňho žiada trest 11,5 roka väzenia a pre ostatných obžalovaných 4,5 až desať rokov odňatia slobody. Obhajcovia sa snažili o miernejšie tresty alebo oslobodenie obvinených.



Štvorica obžalovaných sa prvýkrát postavila pred súd v roku 2017 na základe obvinenia z podpory Islamského štátu a členstva v teroristickej organizácii.



Prípad obžaloby sa čiastočne zakladal na svedectve mladého muža z mesta Gelsenkirchen, ktorý sa ako mladík dostal do islamistických kruhov, ale neskôr sa odvrátil od IS a začal spolupracovať s úradmi. Zavážili aj informácie od kľúčového informátora s prezývkou "Murat Cem" alebo "VP01". Ten napokon nesvedčil vzhľadom na námietku obhajoby, podľa ktorej bol nespoľahlivý a sám podnecoval k útokom.