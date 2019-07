V Nemecku vyšetrujú päť školákov, mali zdieľať extrémistický obsah

Spolková krajina Bádensko-Württembersko vyžaduje od verejných škôl, aby nahlasovali akékoľvek incidenty týkajúce sa antisemitizmu, rasizmu alebo znevažovania iných náboženských skupín.

Berlín 26. júla (TASR) - Polícia v meste Leonberg na juhu Nemecka vyšetruje piatich školákov za to, že v diskusnej skupine na sociálnej sieti medzi sebou zdieľali pravicovoextrémistické symboly a pornografiu. S odvolaním sa na piatkové vyhlásenie miestnej polície o tom informovala agentúra DPA.



Polícia uviedla, že chovanie tínedžerov považuje za nevhodné správanie, pričom extrémistický obsah zdieľali len medzi sebou a neposielali ho nikomu mimo svojej skupiny.



Klaus Nowotzin, riaditeľ školy, ktorú tínedžeri navštevovali, adresoval ich rodičom list, ktorého časti zverejnil denník Bild.



Nowotzin v liste rodičov upozornil na to, že diskusná skupina, do ktorej ich deti prispievali, obsahovala svastiky, nacistické pozdravy, karikatúry so sexuálnym podtónom a nevhodné vtipy o ľuďoch trpiacich Downovým syndrómom. Nachádzal sa tam okrem iného aj obrázok guľometu s nápisom "Rieši 1800 žiadostí o azyl za minútu".



Riaditeľ školy sa s týmito informáciami následne obrátil na políciu.



Susanne Eisenmannová, krajinská ministerka kultúry v Bádensku-Württembersku, vyzvala v tejto súvislosti aj ostatné školy v spolkovej krajine, aby podobné prípady nahlasovali.



"V prípadoch, ako ten z Leonbergu, by sa tak malo diať (nahlasovanie) v súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní," dodala Eisenmannová.