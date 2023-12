V Nemecku vyšetrujú policajtov v súvislosti s úmrtím ozbrojeného muža

Kolín nad Rýnom 8. decembra (TASR) — Prokuratúra v nemeckom meste Kolín nad Rýnom vyšetruje dvoch policajtov pre možné pochybenie v súvislosti so streľbou na ozbrojeného páchateľa, ktorý neskôr zomrel v nemocnici. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



Tridsaťšesťročný muž mal obťažovať dve ženy a násilným spôsobom pokúšal dostať do ich vozidla. Následne nastúpil do taxíka, s ktorým chcel odísť z miesta činu. Jeho vodič však muža odmietol zobrať a vystúpil z vozidla. Keď si tento presadol na miesto vodiča a pokúsil sa ujsť, zastavili ho dvaja policajti.



Muž mal pri sebe nôž, ktorý ani po výzve polície neodložil. Jeden z policajtov ho následne postrelil do hornej časti tela.



Počas toho, ako muž ležal na zemi, sa vážne zranil nožom. Neskôr zomrel v nemocnici, nebolo však bezprostredne jasné, či na následky zranenia nožom alebo postrelenie. Na určenie príčiny smrti bola nariadená pitva.



Kolínska prokuratúra uviedla, že skúma, či jestvujú konkrétne náznaky trestnoprávnej zodpovednosti zo strany policajtov. Tých teraz budú vypočúvať ako svedkov.