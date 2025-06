V Nemecku vyšetrujú požiar vojenských nákladných áut, podozrieva Rusko

Berlín 27. júna (TASR) - Nemecká polícia v piatok oznámila, že vyšetruje požiare niekoľkých nákladných vozidiel nemeckej armády v Durínsku. Má podozrenie, že išlo o sabotáž a že za ňou stojí Rusko. Odvoláva sa na skutočnosť, že na istom ruskom účte na platforme Telegram sa objavili zábery týchto vozidiel pred požiarom a aj počas neho. Kanál tvrdí, že nákladné autá mali prevážať vojenské vybavenie na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



Minister vnútra spolkovej krajiny Durínsko Georg Maier uviedol, že polícia vyšetruje požiare v sklade v meste Erfurt, ku ktorým došlo minulý víkend. Podľa správ nemeckých médií došlo k incidentu 21. júna večer. Páchatelia zničili štyri nákladné autá a dve ďalšie ľahko poškodili.



„Nemôžeme s určitosťou povedať, kto stojí za týmto útokom,“ povedal Maier. Dodal, že „ak sa potvrdí, že zahraničná moc, napríklad Rusko, vykonala cielený čin sabotáže, tak je to opäť útok na našu demokraciu“. Zároveň odsúdil takéto - podľa jeho slov - nepriateľské akcie na nemeckej pôde.



Odkedy Rusko začalo svoju inváziu na Ukrajine vo februári 2022, Nemecko vyšetrovalo viacero prípadov predpokladanej špionáže alebo sabotáže v krajine, konštatuje AFP. Agentúra zároveň pripomína, že od začiatku vojny je Nemecko druhým najväčším poskytovateľom pomoci pre Ukrajinu.



Na ruskom telegramovom účte s názvom „Obsessed with war“ (Posadnutí vojnou) boli vo štvrtok zverejnené zábery áut s tým, že ich podpálili „naši ľudia“.



„Rôzne vojenské vybavenie ukrajinských ozbrojených síl je v Erfurte v Nemecku na údržbe,“ uviedol spomínaný účet na Telegrame. „Naši ľudia sa rozhodli, že je to všetko zbytočné a že ukrajinské ozbrojené sily takéto vybavenie nepotrebujú. Tak to tu jednoducho spálili,“ dodal.



Nemecké ministerstvo obrany poprelo tvrdenia o tom, že tieto autá mali viezť vojenskú techniku na Ukrajinu.



Hovorkyňa nemeckej prokuratúry uviedla, že polícia preveruje pravosť záberov a aj to, kto ich zverejnil.



Vyšetrovanie podľa durínskeho ministra vnútra zahŕňa výmenu informácií s bezpečnostnými predstaviteľmi v ďalších častiach Nemecka, najmä vzhľadom na podobné incidenty v iných častiach krajiny.



AFP informuje, že v roku 2024 bolo na tom istom mieste v Erfurte zapálených niekoľko vojenských vozidiel a pred dvoma týždňami šesť takýchto vozidiel zhorelo v meste Soltau v spolkovej krajine Dolné Sasko.