V Nemecku vyšetrujú útok na kanceláriu regionálneho politika z Berlína

Berlín 7. augusta (TASR) - Polícia v Berlíne začala preverovať prípad poškodenia kancelária centristicko-ľavicového politika Larsa Düsterhöfta v berlínskom obvode Oberschöneweide.



Ako spresnila agentúra DPA, Düsterhöft nahlásil, že veľká sklenená platňa, ktorá na budove zakrývala jeho veľkorozmernú fotografiu, bola poškodená. Rozsah a charakter poškodenia zodpovedá použitiu ostrého predmetu alebo aj strelnej zbrane. Okrem toho na priľahlej stene bol neznámym páchateľom červenou farbou nasprejovaný nápis: "We condemn Germany for genocide" (v preklade: Odsudzujeme Nemecko za genocídu).



Polícia prípad vyšetruje ako poškodzovanie majetku s politickým motívom.



"Je mi jasné, že sa to týka aktuálnej situácie na Blízkom východe," napísal poslanec Düsterhöft, ktorý opakovane kritizoval podporu federálnej vlády pre politiku izraelskej vlády v blízkovýchodnom konflikte.



Viacerí politici už medzičasom útok na Düsterhöfta odsúdili a vyjadrili mu podporu.



"Útoky na poslancov sú útokmi na demokratickú spoločnosť ako takú," uviedla hovorkyňa berlínskej vlády Christine Richterová.



Düsterhöft v parlamente spolkového mestského štátu zastupuje Sociálnodemokratickú stranu (SPD) a je jej expertom na sociálne témy a starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutím.