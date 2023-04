V Nemecku vytýčili termín pojednávania medzi Schröderom a Bundestagom

Berlín 25. apríla (TASR) - Berlínsky súd vytýčil dátum pojednávania medzi bývalým nemeckým kancelárom Gerhardom Schröderom a dolnou komorou nemeckého parlamentu. Schröder totiž od Bundestagu žiada obnovenie osobitných privilégií, ktoré mu boli vlani odobrané. Súdne konanie sa uskutoční 4. mája. V utorok to uviedla agentúra DPA, informuje TASR.



Schröder, ktorý pôsobil vo funkcii nemeckého kancelára v rokoch 1998–2005, bol vo svetle vlaňajšej invázie na Ukrajinu kritizovaný najmä v súvislosti so svojím napojením na ruský energetický sektor a s blízkym vzťahom k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Schröder bol napríklad dlhé roky členom vedenia ruského energetického giganta Rosnefť.



Vlani v máji Bundestag odobral Schröderovi určité privilégiá, ktoré mu prináležali ako bývalému kancelárovi. Rozpočtová komisia nemeckého parlamentu rozhodla, že okrem iného zatvorí Schröderovu kanceláriu, vo svojom odôvodnení však napojenie bývalého kancelára na Rusko nespomenula. DPA pripomína, že po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa svojich funkcií vzdali i viacerí Schröderovi zamestnanci.



Schröder preto zažaloval Bundestag a žiada, aby opäť dostal k dispozícii svoju kanceláriu aj s príslušným počtom zamestnancov. V súvislosti s bývalými kancelármi sú totiž tieto privilégiá bežnou praxou.



Schröderovi právnici však argumentujú, že výhrady rozpočtovej komisie o úlohách, ktoré by si bývalý kancelár mal plniť, nie sú oprávnené, keďže "nikde nie je napísané, čo spadá pod oficiálne povinnosti bývalých kancelárov a ako sa ich plnenie či neplnenie má posudzovať".