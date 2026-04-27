V Nemecku vzrástli úmrtia po nehodách cyklistov na elektrobicykloch

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Berlín 27. apríla (TASR) - Pri dopravných nehodách v Nemecku v roku 2025 zahynulo 462 cyklistov a vyše polovica obetí mala 65 rokov a viac. Vyplýva to z oficiálnych údajov Spolkového štatistického úradu zverejnených v pondelok, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

V porovnaní s rokom 2015 sa počet úmrtí cyklistov vlani výšil o 20,6 percenta, čo možno pripísať zvýšenému používaniu elektrických bicyklov. Z celkového počtu úmrtí sa 217 týkalo elektrických bicyklov, v roku 2015 to bolo 36.

Podľa štatistiky sú pri dopravných nehodách ohrození najmä starší cyklisti. V roku 2025 malo 61,5 percenta nebohých cyklistov 65 rokov a viac. Podiel starších cyklistov z celkového počtu úmrtí na bežných bicykloch dosiahol 56,3 percenta a 67,3 percenta v prípade elektrických bicyklov.

Z celkového počtu všetkých smrteľných dopravných nehôd na nemeckých cestách predstavovali tie na bicykli 16,4 percenta, uviedol úrad so sídlom vo Wiesbadene. Z 95.794 nehôd, pri ktorých bol niekto zranený, bola v dvoch tretinách prípadov do incidentu zapojená aj ďalšia osoba - najčastejšie vodič automobilu.
Neprehliadnite

M. Šutaj Eštok vylúčil politický motív napadnutia J. Ferenčáka

OTESTUJTE SA: Spomeňte si na svoje detstvo

VIDEO: STREĽBA V NEMOCNICI: Zahynul policajt, ďalší je zranený

HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok