V Nemecku vzrástol počet nahlásených prípadov sexuálneho násilia

Berlín 30. mája (TASR) - Nemecká polícia zaznamenala vlani vyšší počet prípadov súvisiacich s materiálom zobrazujúcim sexuálne násilie páchané na deťoch, oznámil v pondelok prezident Spolkového kriminálneho úradu (BKA) Holger Münch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Do pozornosti nemeckých úradov sa vlani dostalo vyše 39.000 takýchto prípadov, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o 108,8 percenta. Išlo o prípady týkajúce sa distribúcie, nadobudnutia, tržby a produkcie materiálu zachytávajúceho sexuálne násilie páchané na deťoch a tínedžeroch.



Podľa polície minulý rok tiež vzrástol počet známych prípadov sexuálneho násilia páchaného na deťoch, a to o 6,3 percenta na viac ako 15.000 prípadov. Tento údaj zahŕňa iba prípady, o ktorých polícia vie, pričom skutočný počet je zrejme oveľa vyšší, uviedol Münch.



Šéf kriminálnej polície okrem toho uviedol, že ľudia častejšie hlásia polícii prípadné podozrenia súvisiace so zneužívaním detí. "Toto veľmi vítame. Násilie páchané na deťoch a mladých ľuďoch, ktorí sú najslabšími členmi spoločnosti, musí byť obzvlášť považované za trestné, je potrebné za neho ľudí stíhať a ukončiť ho," uviedol Münch.



Nemecká nezávislá komisárka pre sexuálne zneužívanie detí Kerstin Clausová uviedla, že Európa sa stala centrom šírenia vyobrazení násilia.



"Je potrebné zvýšenie európskej koordinácie a vyššie investície do ľudských a technologických zdrojov vyšetrujúcich úradov... Každý úspech pri vyšetrovaní je dôležitý, pretože nám ponúka šancu zastaviť zneužívanie detí a predísť ďalšiemu takémuto konaniu," uviedla Clausová.