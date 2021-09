V Nemecku spustili vakcinačný týždeň na podporu očkovania proti covidu

Berlín 13. septembra (TASR) - V Nemecku sa v pondelok začal tzv. vakcinačný týždeň, ktorý má prispieť k zvýšeniu miery zaočkovanosti proti novému koronavírusu pred blížiacim sa zimným obdobím a pomôcť tak odvrátiť štvrtú vlnu pandémie COVID-19 v krajine. Informovala o tom agentúra DPA.



K doterajším bežným očkovacím centrám proti covidu od tohto týždňa pribudnú po celom Nemecku i ďalšie menej tradičné lokality, kde môžu ľudia zadarmo a bez objednania dostať očkovaciu látku - knižnice, nákupné centrá, električky, mešity, futbalové štadióny či dobrovoľné hasičské stanice.



Helge Braun, šéf úradu spolkovej kancelárky Angely Merkelovej, v nedeľu v relácii Berlin direkt stanice ZDF uviedol, že očkovanie na netradičných miestach "bude v nasledujúcich týždňoch pokračovať". "Ak nič nespravíme, potom príde (štvrtá vlna covidu) takmer určite," varoval Braun. Upozornil, že by mohlo následne dôjsť k odkladu operácií zaočkovaných pacientov, pretože v nemocniciach by boli hospitalizovaní neočkovaní ľudia s covidom.



Merkelová v nedeľu znova vyzvala občanov, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu. "Dať sa zaočkovať nikdy nebolo jednoduchšie. Nikdy to nešlo rýchlejšie," povedala Merkelová vo videoposolstve zameranom na spropagovanie týždňovej vakcinačnej kampane, ktorá potrvá do nedele 19. septembra.



Momentálne je v Nemecku plne zaočkovaných približne 62 percent obyvateľov a ich počet v poslednom období narastá len pomaly. Podľa odborníkov je na zmiernenie ďalšej vlny nákazy potrebná aspoň 75-percentná zaočkovanosť; na to, aby ďalšia vlna infekcie vôbec nenastala, musí byť toto číslo omnoho vyššie.



Po niekoľkých dňoch sa v Nemecku opäť mierne zvýšila sedemdňová incidencia nákazy - na 100.000 obyvateľov pripadá 81,9 prípadov. Podľa pondelňajších údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) pribudlo za uplynulých 24 hodín 5511 novoinfikovaných a hlásencých bolo i ďalších 12 úmrtí.



Koronavírusom sa od začiatku pandémie nakazili viac ako štyri milióny Nemcov a 92.618 ľudí na následky covidu zomrelo.