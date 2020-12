V Nemecku začnú s distribúciou respirátorov pre ohrozené skupiny ľudí

Berlín 14. decembra (TASR) - Približne 27 miliónov obyvateľov Nemecka z pandémiou najviac ohrozených skupín ľudí dostane zadarmo respirátor najvyššej kvality. Podľa agentúry DPA o tom v pondelok informoval hovorca nemeckého ministerstva zdravotníctva.



Respirátory typu FFP2, ktoré dostanú ľudia nad 60 rokov a chronicky chorí, začnú distribuovať od utorka prostredníctvom lekární po celej krajine.



Združenie lekárnikov ABDA v tejto súvislosti upozornilo, že pred lekárňami sa budú tvoriť dlhé rady čakajúcich.



V rámci prvej etapy distribúcie - do 6. januára - dostanú ľudia z rizikových skupín po tri respirátory. Respirátor dostanú zdarma, v lekárni však musia predložiť identifikačný preukaz alebo lekárske potvrdenie o chronickej chorobe. Respirátor bude môcť namiesto chorého prevziať aj ním poverená osoba.



Od 1. januára, v druhej etape distribúcie, bude môcť rovnaká skupina obyvateľstva získať ďalších 12 respirátorov, avšak po predložení preukazu zdravotnej poisťovne. V tejto fáze už budú respirátory spoplatnené: šesť ich bude stáť dve eurá.



Agentúra DPA pripomenula, že respirátor FFP2 je efektívnym filtrom pevných častíc, ale neposkytuje stopercentnú ochranu pred vírusmi, baktériami, prachovými, peľovými aj smogovými časticami.



Ako je známe, Nemecko od stredy zavádza celoplošný lockdown, ktorý by mal predbežne platiť do 10. januára.



Od stredy budú v krajine zatvorené všetky školy, prípadne prejdú na domáce vzdelávanie. Zatvorená bude aj väčšina prevádzok, ktoré neponúkajú jedlo a služby, napríklad kaderníctva, ktoré boli doposiaľ otvorené. Reštaurácie však môžu naďalej ponúkať jedlo so sebou. Zakázaný bude aj predaj ohňostrojov a v krajine bude platiť zákaz zhromažďovania sa vo vonkajších priestoroch v súvislosti s oslavami Nového roka.