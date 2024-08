V Nemecku zadržali štyroch mužov v súvislosti so smrťou Somálčana

Berlín 7. augusta (TASR) - V Nemecku zadržali štyroch mužov, ktorí sú podozriví z útoku na Somálčana v holandskom meste Haag. V utorok to oznámila nemecká polícia, informuje TASR podľa správy agentúry DPA a holandských médií.



Dvadsaťtriročný muž zo Somálska bol v Holandsku ubytovaný v zariadení pre žiadateľov o azyl. K jeho napadnutiu došlo ešte v júli na námestí v centre Haagu. S podozrivou štvoricou vo veku od 19 do 23 rokov sa Somálčan dostal do hádky v jednom z miestnych barov, čo viedlo k fyzickej potýčke. Somálčan svojim zraneniam podľahol po prevoze do nemocnice.



Úrady podozrivých Nemcov zadržali v meste Wuppertal na západe Nemecka. Holandská prokuratúra už požiadala o ich vydanie.



Holandský portál NL Times napísal, že zadržaniam predchádzalo rozsiahle vyšetrovanie. Polícia poslala textovú správu ľuďom, ktorí sa v tú noc nachádzali v miesta činu. Rozosielali sa aj letáky a na na haagskom námestí boli tabule, ktorými polícia vyzývala ľudí, aby sa podelili o zábery alebo informácie.