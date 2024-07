V Nemecku zadržali deväť členov extrémistickej pravicovej skupiny

Berlín 18. júla (TASR) - Pri raziách zameraných na prívržencov krajne pravicovej extrémistickej strany Tretia cesta vo východnom Nemecku bolo prehľadaných desať bytov a zadržaných deväť podozrivých osôb, informovala vo štvrtok polícia a berlínska prokuratúra. Podľa správy agentúry DPA píše TASR.



Razie sa uskutočnili v spolkových krajinách Berlín, Brandenbursko a Sasko. Zapojilo sa do nich približne 130 policajtov.



Podozriví vo veku od 17 do 21 rokov údajne patria k takzvanej Národnej revolučnej mládeži (NRJ), mládežníckej odnoži Tretej cesty.



Tieto razie súvisia s útokom na niekoľko ľudí, ku ktorému došlo 6. júla na vlakovej stanici Ostkreuz v Berlíne. Zranilo sa pri ňom niekoľko ľudí vrátane dvoch príslušníkov polície. Podozrivých sa polícii neskôr podarilo identifikovať.



Okrem toho sú podozriví obvinení z účasti na januárovej lúpeži. V tomto prípade bol údajne s politickým motívom napadnutý a okradnutý 20-ročný muž.



Počas razií boli zaistené mobilné zariadenia, digitálne pamäťové médiá, oblečenie, vozidlo a nebezpečné predmety, ako sú zbrane so slepými nábojmi, rukavice a elektrické paralyzéry. Našiel sa aj propagandistický materiál.



Hovorca berlínskej prokuratúry uviedol, že odiciálne zatykače nebudú požadovať. Deviati podozriví budú po vykonaní policajných opatrení prepustení. Vyšetrovanie vedie policajná štátna bezpečnosť, ktorá má na starosti politické trestné činy.