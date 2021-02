V Nemecku zadržali dôchodcu podozrivého v súvislosti s výbuchom

Karlsruhe 20. februára (TASR) - Nemecká polícia zadržala dôchodcu podozrivého v súvislosti so zásielkami s nebezpečným obsahom, ktoré tento týždeň dostali viaceré potravinárske spoločnosti v Nemecku. Výbušnina zabalená v jednom z týchto balíkov zranila troch ľudí v centrále siete supermarketov Lidl.



Prokuratúra v Heidelbergu a polícia v juhonemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko podľa agentúry DPA uviedli, že zadržaný 66-ročný muž bol umiestnený do vyšetrovacej väzby.



Dôchodcu zadržali v piatok večer v mieste jeho bydliska v oblasti mesta Ulm. Zároveň u neho vykonali domovú prehliadku a zaistili pri tom rôzny dôkazový materiál. Pri zatýkaní dôchodca nekládol odpor.



Podľa prokuratúry ide o muža, ktorý sa doposiaľ nedopustil nijakej trestnej činnosti. Nateraz nie je známy ani motív jeho konania.



Jeden z balíkov, adresovaný výrobcovi detskej výživy, firme Hipp, zneškodnili v noci na štvrtok na letisku v bavorskom Mníchove.



Ďalší z balíkov vybuchol v stredu v hlavnom sídle siete supermarketov Lidl v juhonemeckom meste Neckarsulm. Zranenia pri tom utrpeli traja ľudia.



Deň predtým začal horieť iný balík, ktorý bol doručený výrobcovi nápojov v meste Eppelheim neďaleko Heidelbergu. Zamestnanec, ktorý zásielku otváral, utrpel zranenia a akustický šok.



Podľa polície zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by zadržaný muž rozposlal ešte nejaké ďalšie zásielky.