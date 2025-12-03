< sekcia Zahraničie
V Nemecku zadržali dvoch podozrivých členov Islamského štátu
V utorok úrady prehľadali priestory týchto dvoch mužov a troch ďalších podozrivých v Trieri, Delbrücku, Kolíne nad Rýnom, Chemnitzi a Wittmunde.
Karlsruhe 3. decembra (TASR) - Dvoch mužov podozrivých z členstva v teroristickej militantnej organizácii Islamský štát (IS) zadržali v utorok na západe Nemecka, uviedla v stredu tamojšia prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Spolková prokuratúra uviedla, že dvoch Iračanov zadržali v nemeckých mestách Trier a Delbrück. Podľa obvinení mali byť v rokoch 2016 a 2017 počas niekoľkých mesiacov členmi organizácie Islamský štát v Iraku. Podľa prokuratúry bol jeden z mužov „bojovníkom“, zatiaľ čo druhý pracoval pre výbor pre islamské právo šaría. Obaja boli obvinení z členstva v zahraničnej teroristickej organizácii.
V utorok úrady prehľadali priestory týchto dvoch mužov a troch ďalších podozrivých v Trieri, Delbrücku, Kolíne nad Rýnom, Chemnitzi a Wittmunde.
Dvaja zadržaní muži už boli predvedení pred vyšetrovacieho sudcu v Karlsruhe a boli vzatí do vyšetrovacej väzby.
