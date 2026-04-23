V Nemecku zadržali dvoch podozrivých z plánovania sabotáže
U mužov vo veku 43 a 45 rokov našli dokumenty s falošnou identitou, ako aj kamery, dron, sledovače trasy s GPS, niekoľko mobilných telefónov a SIM-kariet.
Autor TASR
Berlín 23. apríla (TASR) - Dvoch mužov zadržali v Nemecku pre podozrenia, že plánovali akty sabotáže v prospech zahraničnej organizácie po tom, čo v ich vozidle pri náhodnej kontrole objavili „podozrivé“ predmety, uviedla vo štvrtok tamojšia polícia. V prípade zadržaných ide o Ukrajinca a občana Lotyšska, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.
U mužov vo veku 43 a 45 rokov našli dokumenty s falošnou identitou, ako aj kamery, dron, sledovače trasy s GPS, niekoľko mobilných telefónov a SIM-kariet. Polícia a prokuratúra spresnili, že predmety objavili pri rutinnej dopravnej kontrole.
K zadržaniu podozrivých došlo v čase, keď je Nemecko v stave vysokej pohotovosti kvôli sabotážnym činom zo strany Ruska, ktoré cielia na Berlín za podporu Kyjeva počas vyše štvorročnej invázie Moskvy na Ukrajinu.
Vozidlo podozrivých mužov s lotyšskou poznávacou značkou zastavili ešte 12. apríla na diaľnici na juhu spolkovej krajiny Bavorsko, spresnila polícia. Oboch podozrivých, identitu ktorých nezverejnili, umiestnili do väzby.
„Momentálne pracujeme s predpokladom, že podozriví konali v mene skupiny alebo inštitúcie mimo Nemecka,“ uviedla polícia bez ďalších podrobností.
V prípade, že mužov obvinia a usvedčia z prípravy sabotáže v prospech cudzej mocnosti, hrozí im trest väzenia do piatich rokov. Čelia však aj podozreniam z falšovania osobných dokumentov, za čo je trestná sadzba dva roky.
Troch ukrajinských občanov súdili minulý mesiac aj v juhonemeckom meste Stuttgart pre obvinenia z účasti na plánovaní zasielania výbušných balíkov cez Nemecko a Ukrajinu. Prebieha tiež niekoľko ďalších súdnych procesov s podozrivými ruskými agentmi, keď mníchovský súd odsúdil vlani v októbri nemecko-ruského štátneho príslušníka na šesť rokov väzenia za špionáž a plánovanie sabotáže v prospech Moskvy.
