V Nemecku zadržali dvoch Sýrčanov pre členstvo v teroristickej skupine

Berlín 7. septembra (TASR) - V Nemecku zadržali dvoch Sýrčanov podozrivých z členstva v islamistickej organizácii. Oznámila to tamojšia prokuratúra, informuje TASR podľa správ agentúr AP a DPA.



Dvojicu Sýrčanov, ktorých v súlade s nemeckými pravidlami o ochrane osobných údajov identifikovali len ako Amir A. a Básil O., zadržali v stredu, a to jedného v severonemeckom meste Kiel a druhého v Mníchove. Polícia u nich uskutočnila domové prehliadky a obaja podozriví sú vo väzbe.



Obaja sú obvinení z členstva v teroristickej organizácii Liwá Džund al-Haramajn, ktorú podľa vyjadrenia nemeckej prokuratúry založil v roku 2013 samotný Amir A. Poprednú funkciu v skupine údajne zastával aj Básil O.



Amir A. je okrem toho podozrivý zo spáchania vojnových zločinov a tiež aj členstva v ďalšej extrémistickej organizácii – Islamský štát. Podozrenia z vojnových zločinov sa týkajú útoku na dedinu Hatla v provincii Dajr az-Zaur na východe Sýrie v júni 2013, pri ktorom zahynulo približne 60 šiitských obyvateľov.



Útok podľa vyjadrenia prokuratúry vykonala pod velením Amira A. práve skupina Liwá Džund al-Haramajn v spolupráci s ďalšími islamistickými organizáciami. Dedinu džihádisti vyrabovali, podpálili a preživších podľa prokuratúry prinútili odísť do iných častí Sýrie alebo zahraničia, čím z nej vyhnali všetkých šiitov.



Cieľom skupiny Liwá Džund al-Haramajn je údajne zvrhnutie sýrskeho režimu. Od roku 2014 je táto skupina spájaná s militantnou organizáciou Islamský štát, uvádza DPA.