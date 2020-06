V Nemecku zadržali muža podozrivého z plánovania útokov na moslimov

Berlín 8. júna (TASR) - Nemecká polícia zadržala 21-ročného muža pre podozrenie z plánovania útoku na moslimov, ku ktorému ho mal inšpirovať vlaňajší teroristický útok v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie nemeckej prokuratúry.



Mladík z mesta Hildesheim v spolkovej krajine Dolné Sasko bol zadržaný v sobotu. O svojom plánovanom útoku písal "na anonymnom internetovom chate", uviedla prokuratúra v meste Celle.



Z predbežného vyšetrovania vyplýva, že podozrivý "určitú dobu zvažoval myšlienku spáchať útok, v ktorom chcel zabiť viacero ľudí, aby vzbudil pozornosť médií na celom svete," uviedla prokuratúra.



Podozrivý sa na internete odvolával na Austrálčana Brentona Tarranta, ktorý v marci 2019 v meste Christchurch na Novom Zélande zastrelil 51 veriacich a ďalších 50 osôb zranil. Ako uviedol, chcel spáchať podobný útok. "Jeho cieľom bolo zabiť moslimov," vyhlásila prokuratúra.



Polícia našla v byte podozrivého zbrane, ako aj elektronické zariadenia s pravicovo-extrémistickým obsahom. Čelí obvineniam z hrozby spáchania trestného činu a financovania terorizmu prostredníctvom nákupu zbraní.



Nemecko zaznamenalo za posledných 12 mesiacov výrazný nárast útokov pravicových extrémistov. Vo februári zastrelil páchateľ deväť osôb s cudzokrajnými koreňmi v baroch s vodnými fajkami v meste Hanau pri Frankfurte nad Mohanom.



Dve osoby prišli o život v októbri 2019, keď sa ozbrojený útočník pokúšal dostať do budovy synagógy vo východonemeckom meste Halle. Keď sa mu to nepodarilo, pri úteku z miesta činu zavraždil dvoch ľudí - neďaleko synagógy 40-ročnú ženu a 20-ročného muža v predajni s kebabom.



V júni 2019 bol na terase svojho domu vo Wolfhagene v spolkovej krajine Hesensko nájdený so strelným zranením hlavy komunálny politik Walter Lübcke. Zomrel krátko po prevoze do nemocnice. Útočníka mali pobúriť Lübckeho vyjadrenia týkajúce sa prijímania utečencov Nemeckom.



Nemecký minister vnútra Horst Seehofer v marci vyhlásil, že krajne pravicový extrémizmus a pravicový terorizmus sú "najväčším nebezpečenstvom pre demokraciu v Nemecku".