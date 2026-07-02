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V Nemecku zadržali muža podozrivého z účasti na genocíde v Rwande
Podozrivý, identifikovaný ako Innocent S., je obvinený z toho, že nariadil zabitie 25 Tutsiov, keď pôsobil ako asistent starostu obce Kayove na severozápade Rwandy.
Autor TASR
Berlín 2. júla (TASR) - Úrady v Nemecku zadržali rwandského občana, ktorý je podozrivý zo spolupáchateľstva pri genocíde a z 25 vrážd počas genocídy proti Tutsiom v Rwande v roku 1994. Informovala o tom agentúra Reuters.
Podozrivý, identifikovaný ako Innocent S., je obvinený z toho, že nariadil zabitie 25 Tutsiov, keď pôsobil ako asistent starostu obce Kayove na severozápade Rwandy. V jednom prípade sa podľa prokuratúry osobne podieľal na zabití – bodol obeť nožom do hrude. Podľa prokuratúry zadržaný zneužíval svoju funkciu aj na podnecovanie k vyvražďovaniu Tutsiov vo svojom meste a zostavoval zoznamy osôb určených na zabitie.
Podozrivého zadržali v stredonemeckej spolkovej krajine Hesensko. Jeho obhajcovia sa k prípadu bezprostredne nevyjadrili.
Súdy v Nemecku v minulosti stíhali viaceré osoby spojené s genocídou v Rwande. Stalo sa tak na základe princípu univerzálnej jurisdikcie, ktorý umožňuje súdom súdiť závažné medzinárodné zločiny bez ohľadu na miesto ich spáchania.
Prípad Innocenta S., ktorý žije v Nemecku od začiatku 21. storočia, je podobný kauze Onesphora Rwabukombeho. Ide o bývalého rwandského starostu, ktorého nemecký súd v roku 2015 odsúdil na doživotie za spolupodiel na genocíde. Rwabukombeho prípad patrí medzi najznámejšie rwandské procesy v Nemecku a stal sa dôležitým precedensom pre ďalšie vyšetrovania.
Tribunál OSN pre Rwandu, ktorý bol prvým tribunálom s mandátom rozhodovať o genocíde, obvinil 93 osôb. Počas približne dvoch desaťročí činnosti tribunálu bolo odsúdených 62 osôb.
Počas približne 100 dní - od 6. apríla do 4. júla 1994 - bolo v Rwande systematicky vyvraždených viac než 800.000 Tutsiov a umiernených Hutuov, ktorí boli masakrovaní militantnými skupinami Interahamwe a Impuzamugambi.
Podozrivý, identifikovaný ako Innocent S., je obvinený z toho, že nariadil zabitie 25 Tutsiov, keď pôsobil ako asistent starostu obce Kayove na severozápade Rwandy. V jednom prípade sa podľa prokuratúry osobne podieľal na zabití – bodol obeť nožom do hrude. Podľa prokuratúry zadržaný zneužíval svoju funkciu aj na podnecovanie k vyvražďovaniu Tutsiov vo svojom meste a zostavoval zoznamy osôb určených na zabitie.
Podozrivého zadržali v stredonemeckej spolkovej krajine Hesensko. Jeho obhajcovia sa k prípadu bezprostredne nevyjadrili.
Súdy v Nemecku v minulosti stíhali viaceré osoby spojené s genocídou v Rwande. Stalo sa tak na základe princípu univerzálnej jurisdikcie, ktorý umožňuje súdom súdiť závažné medzinárodné zločiny bez ohľadu na miesto ich spáchania.
Prípad Innocenta S., ktorý žije v Nemecku od začiatku 21. storočia, je podobný kauze Onesphora Rwabukombeho. Ide o bývalého rwandského starostu, ktorého nemecký súd v roku 2015 odsúdil na doživotie za spolupodiel na genocíde. Rwabukombeho prípad patrí medzi najznámejšie rwandské procesy v Nemecku a stal sa dôležitým precedensom pre ďalšie vyšetrovania.
Tribunál OSN pre Rwandu, ktorý bol prvým tribunálom s mandátom rozhodovať o genocíde, obvinil 93 osôb. Počas približne dvoch desaťročí činnosti tribunálu bolo odsúdených 62 osôb.
Počas približne 100 dní - od 6. apríla do 4. júla 1994 - bolo v Rwande systematicky vyvraždených viac než 800.000 Tutsiov a umiernených Hutuov, ktorí boli masakrovaní militantnými skupinami Interahamwe a Impuzamugambi.