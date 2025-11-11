< sekcia Zahraničie
V Nemecku zadržali muža vyzývajúceho na zabitie politikov a sudcov
Prostredníctvom darknetovej platformy Assassination Politics minimálne od júna vyzýval na zabitie politikov, sudcov a iných verejne známych osobností.
Autor TASR
Berlín 11. novembra (TASR) — Nemecká polícia zatkla 49-ročného softvérového vývojára, ktorý na darknete vyzýval na zabitie politikov vrátane bývalých kancelárov Angely Merkelovej a Olafa Scholza. Atentáty mali byť financované z darov vo forme kryptomien. Podozrivý identifikovaný ako Martin S., ktorý má nemecké i poľské občianstvo, bol zadržaný v pondelok večer v meste Dortmund, uviedla v utorok Spolková prokuratúra. TASR o tom informuje s odvolaním sa na web týždenníka Der Spiegel.
Prostredníctvom darknetovej platformy Assassination Politics minimálne od júna vyzýval na zabitie politikov, sudcov a iných verejne známych osobností. Zverejňoval tam menné zoznamy, samozvané rozsudky smrti a pokyny na výrobu výbušnín.
Podľa informácií, ktoré získal Spiegel, mal Martin S. na svojom zozname viac ako 20 potenciálnych cieľov. Okrem Merkelovej a Scholza na ňom boli aj bývalý minister zdravotníctva Karl Lauterbach a exministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková.
Vo svojich príspevkoch na sociálnych sieťach útočil na spolkovú vládu aj za opatrenia prijaté počas pandémie ochorenia COVID-19. Podozrivý sa považoval za súčasť odboja a nadviazal kontakty s hnutím Ríšski občania (Reichsbürger).
Spiegel tiež zistil, že roky udržiaval kontakty s krajne pravicovou scénou, čo dokazujú viaceré fotografie. Napríklad v októbri 2021 sa v Dortmunde zúčastnil na spomienkovom pochode za zosnulého neonacistu Siegfrieda Borchardta, známeho pod prezývkou „SS-Siggi“. Zachytený je aj na fotografiách z Drážďan, kde sa 13. februára 2022 konalo masové zhromaždenie prívržencov krajnej pravice.
Podľa Spolkovej prokuratúry začal Martin S. zháňať peniaze na atentáty na darknete najneskôr v lete 2025. Tento úrad so sídlom v Karlsruhe ho obvinil z financovania terorizmu, navádzania na spáchanie závažného násilného činu ohrozujúceho štát a šírenia osobných údajov spôsobom, ktorý ohrozuje verejnú bezpečnosť.
Martin S. sa netajil svojimi politickými postojmi ani na sociálnej sieti LinkedIn, kde ostro kritizoval koaličnú vládu a tvrdil, že Európa je na ceste k islamskému kalifátu. Sarkasticky sa vyjadroval o vakcíne proti ochoreniu COVID-19 a očkované osoby označil za „pokusných králikov“. Spochybňoval aj klimatickú zmenu.
Vyšetrovateľov priviedli na stopu Martina S. informácie nemeckej civilnej kontrarozviedky - Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV). V utorok naňho vyšetrujúci sudca Spolkového súdneho dvora (BGH) v Karlsruhe vydal zatykač a bol umiestnený do vyšetrovacej väzby.
