V Nemecku zadržali na Sviatok práce desiatky demonštrantov

Berlín 2. mája (TASR) - Polícia v nemeckých mestách Berlín a Hamburg zadržala v piatok večer desiatky ľudí, ktorí sa na Sviatok práce zúčastnili na nelegálnych protestných pochodoch a nerešpektovali zákaz verejných zhromaždení. Demonštranti sa preto dostávali do potýčok s políciou, informovala tlačová agentúra DPA.



Do ulíc berlínskej štvrte Kreuzberg vyšlo viac ako 1000 ľudí. Po zotmení sa niektorí protestujúci dostali do šarvátok s políciou a hádzali kamene a fľaše, pričom niekoľko policajtov zranili.



Podľa šéfky berlínskej polície Barbary Slowikovej zadržali najmenej 50 osôb.



Piatkový večerný protest organizovali krajne ľavicové skupiny so sídlom v Berlíne, aj napriek zákazu zhromažďovania viac ako 20 ľudí. "Spontánny" protest bol dohodnutý cez Twitter, uviedli organizátori.



Polícia prikázala protestujúcim, aby išli domov, zatarasila ulice a vytvorila ľudskú reťaz, aby zhromaždenie narušila. V piatok bolo v Berlíne v službe okolo 5000 policajtov.



V Hamburgu polícia použila na rozohnanie protestu ľavicových skupín vodné delá. Akcia sa konala neďaleko kultúrneho centra ľavičiarov Rote Flora. Demonštranti zasypali policajtov rôznymi predmetmi a podpálili obsah odpadkových košov.



Ešte predtým polícia rozohnala iné zhromaždenie 350 ľudí na ulici Reeperbahn v hamburskej štvrti červených svetiel. Štyroch ľudí zadržala za pokus rozbiť bankomat.



Sviatok práce prebehol v piatok prvýkrát za vyše 70 rokoch bez masových verejných protestov či pochodov - akcie boli v mestách po celom Nemecku zrušené z dôvodu pandémie koronavírusu.



Namiesto toho organizátori protestov ako Nemecká konfederácia odborových zväzov (DGB) a Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) podnikli akcie online.