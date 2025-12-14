< sekcia Zahraničie
V Nemecku zadržali osoby podozrivé z prípravy útoku na vianočnom trhu
Prokuratúra v súčasnosti predpokladá, že útok mal mať islamistický motív a mal byť spáchaný s použitím vozidla.
Autor TASR
Mníchov 13. decembra (TASR) - Nemecká polícia zadržala päť osôb podozrivých z plánovania útoku na vianočný trh v južnom Nemecku. Podľa agentúry DPA o tom v sobotu informovala prokuratúra v Mníchove.
Na štyroch mužov boli vydané zatykače, piaty bol vzatý do preventívnej väzby. Všetci piati sú podozriví z prípravy útoku na vianočný trh v oblasti Dingolfing na juhu spolkovej krajiny Bavorsko.
Prokuratúra v súčasnosti predpokladá, že útok mal mať islamistický motív a mal byť spáchaný s použitím vozidla. Zároveň však v sobotu večer zdôraznila prezumpciu neviny.
O tomto prípade ako prvý informoval denník Bild, podľa ktorého k zadržaniu podozrivých pravdepodobne došlo v piatok. V sobotu boli zadržané osoby predvedené pred sudcu.
Podľa prokuratúry sú medzi podozrivými 56-ročný Egypťan, 37-ročný Sýrčan a traja Maročania vo veku 22, 28 a 30 rokov. Podľa predbežného stavu vyšetrovania Egypťan v mešite v oblasti Dingolfing-Landau údajne vyzýval na útok. Kedy k nemu malo k útoku a aké konkrétne boli plány, zatiaľ nie je známe.
Bavorský minister vnútra Joachim Herrmann v rozhovore pre denník Bild ocenil spoluprácu bezpečnostných orgánov, vďaka ktorej bolo možné zadržať podozrivých vo veľmi krátkom čase, čím sa zabránilo potenciálne islamistickému útoku v Bavorsku.
