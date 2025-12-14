Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. december 2025Meniny má Branislava a Bronislava
< sekcia Zahraničie

V Nemecku zadržali osoby podozrivé z prípravy útoku na vianočnom trhu

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Prokuratúra v súčasnosti predpokladá, že útok mal mať islamistický motív a mal byť spáchaný s použitím vozidla.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Mníchov 13. decembra (TASR) - Nemecká polícia zadržala päť osôb podozrivých z plánovania útoku na vianočný trh v južnom Nemecku. Podľa agentúry DPA o tom v sobotu informovala prokuratúra v Mníchove.

Na štyroch mužov boli vydané zatykače, piaty bol vzatý do preventívnej väzby. Všetci piati sú podozriví z prípravy útoku na vianočný trh v oblasti Dingolfing na juhu spolkovej krajiny Bavorsko.

Prokuratúra v súčasnosti predpokladá, že útok mal mať islamistický motív a mal byť spáchaný s použitím vozidla. Zároveň však v sobotu večer zdôraznila prezumpciu neviny.

O tomto prípade ako prvý informoval denník Bild, podľa ktorého k zadržaniu podozrivých pravdepodobne došlo v piatok. V sobotu boli zadržané osoby predvedené pred sudcu.

Podľa prokuratúry sú medzi podozrivými 56-ročný Egypťan, 37-ročný Sýrčan a traja Maročania vo veku 22, 28 a 30 rokov. Podľa predbežného stavu vyšetrovania Egypťan v mešite v oblasti Dingolfing-Landau údajne vyzýval na útok. Kedy k nemu malo k útoku a aké konkrétne boli plány, zatiaľ nie je známe.

Bavorský minister vnútra Joachim Herrmann v rozhovore pre denník Bild ocenil spoluprácu bezpečnostných orgánov, vďaka ktorej bolo možné zadržať podozrivých vo veľmi krátkom čase, čím sa zabránilo potenciálne islamistickému útoku v Bavorsku.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie

Začína platiť nový vlakový grafikon, ZSSK posilňuje vyťažené linky

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej