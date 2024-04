V Nemecku zadržali pár podozrivý z členstva v IS

Berlín 10. apríla (TASR) - Nemecká polícia zadržala iránsky manželský pár podozrivý z členstva v extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Pár je podozrivý z genocídy a zločinov proti ľudskosti pre zotročenie dvoch jezídiek, oznámila v stredu nemecká prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Zadržanými sú muž Twana H. S. a žena Asia R. A. Ich priezviská neboli zverejnené na základe nemeckých zákonov. Pár zadržala polícia v utorok v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko pre to, ako zaobchádzali medzi rokmi 2015 a 2017 v Iraku a Sýrii s dvoma jezídkami vo veku vtedy päť a 12 rokov.



Podľa prokuratúry boli dievčatá fyzicky týrané, opakovane znásilňované a bolo im bránené v praktikovaní ich viery. Obvinení podľa nemeckých úradov dievčatá odovzdali iným členom IS predtým, ako v novembri 2017 odišli zo Sýrie.



Podľa prokuratúry dievčatá znásilňoval Twana H. S. a jeho manželka Asia R. A. mu pomáhala s prípravami. Dievčatá boli tiež vystavované krutým fyzickým trestom. Staršie z dievčat pri jednom incidente zbili metlou a mladšie malo ruku obarenú horúcou vodou. Sú tiež obvinení z vykorisťovania jezídiek, pretože ich nútili k domácim prácam.



"Všetko toto slúžilo cieľu organizácie (IS) zničiť náboženstvo jezídov," uviedla prokuratúra vo vyhlásení.



Jezídi sú po kurdsky hovoriaca etnicko-náboženská menšina, ktorá žije predovšetkým na severe Iraku a východe Sýrie. IS jezídov prenasleduje pre ich vieru, ktorá kombinuje prvky zoroastrizmu, kresťanstva, manicheizmu, judaizmu a islamu. Členovia IS zabili stovky jezídskych mužov, znásilnili množstvo jezídiek a deti z tejto menšiny verbujú ako bojovníkov.