V Nemecku zadržali podozrivých zo špionáže pre cudziu tajnú službu

Berlín 21. júna (TASR) - Nemecké úrady počas tohto týždňa zadržali troch ľudí podozrivých zo špionáže pre tajnú službu nemenovanej cudzej krajiny. Ide o Rusa, Ukrajinca a Arména, v piatok o tom informovala spolková prokuratúra. TASR píše podľa správy agentúry Reuters.



Rus Arman S., Ukrajinec Robert A. a Armén Vardges I. podľa prokuratúry cestovali do Nemecka v záujme zahraničnej tajnej služby, aby zhromaždili informácie o istej osobe z Ukrajiny. V súlade s nemeckými pravidlami o ochrane osobných údajov ich celé mená nezverejnili.



Trojicu zadržali ešte v stredu vo Frankfurte, kde si vyhliadli kaviareň, v ktorej sa mala cieľová osoba nachádzať. Podľa agentúry DPA ich väzobné stíhanie vo štvrtok potvrdil sudca.



V Nemecku sa v posledných mesiacoch objavilo viacero prípadov so špionážnym pozadím. V apríli napríklad zadržali dve osoby s dvojitým ruským a nemeckých občianstvom pre podozrenia z vyhľadávania cieľov sabotáže na nemeckom území.



V Berlíne pokračuje proces s bývalým vysokopostaveným dôstojníkom Spolkovej spravodajskej služby (BND) Carstenom Linkem, ktorý je obvinený zo špionáže pre Rusko v spolupráci so spoluobvineným Arthurom Ellerom.



Nemecké úrady tiež zadržali asistenta nemeckého europoslanca Maximiliana Kraha pre podozrenia zo špionáže pre Čínu. Jian G. podľa nemeckej prokuratúry sledoval aktivity čínskej opozície v Nemecku, odovzdával informácie z Európskeho parlamentu čínskemu ministerstvu štátnej bezpečnosti a pôsobil aj ako agent tajnej služby.