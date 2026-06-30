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V Nemecku zadržali Rumuna, údajne plánoval neonacistický prevrat
Prokuratúra tvrdí, že muž sa snažil založiť extrémistickú skupinu od začiatku roku 2023.
Autor TASR
Berlín 30. júna (TASR) - Nemecké úrady v utorok zadržali muža z Rumunska, ktorého podozrievajú z pokusu založiť krajne pravicovú teroristickú skupinu s úmyslom zvrhnúť rumunskú vládu a vytvoriť nové zriadenie založené na ideológii národného socializmu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Prokuratúra tvrdí, že muž sa snažil založiť extrémistickú skupinu od začiatku roku 2023. „Na nábor členov organizácie obvinený prevádzkoval dva kanály na posielanie správ v rámci komunikačnej služby z územia Nemecka. Tieto kanály boli zamerané najmä na mladých Rumunov,“ uviedla vo vyhlásení.
Podozrivý údajne podnecoval ľudí k páchaniu rôznych trestných činov vrátane sprejovania nápisov s krajne pravicovými symbolmi, nabádania mladých dievčat k sebapoškodzovaniu, vykonávania podpaľačských útokov v budovách využívaných migrantmi alebo členmi komunity LGBTQ+ či zabíjania osôb, ktoré označoval za „podľudí“.
Prokuratúra ďalej informovala, že muž zdieľal návody na výrobu jedu, výbušnín a Molotovových koktailov. Obvinený je preto z pokusu o založenie zahraničnej teroristickej organizácie, ako aj z prípravy závažného násilného činu. V čase spáchania údajných zločinov mal 18 až 20 rokov.
Muža zatkli v okrese Enz v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. V utorok sa postaví pred súd v Karlsruhe, ktorý rozhodne o jeho väzbe.
Prokuratúra tvrdí, že muž sa snažil založiť extrémistickú skupinu od začiatku roku 2023. „Na nábor členov organizácie obvinený prevádzkoval dva kanály na posielanie správ v rámci komunikačnej služby z územia Nemecka. Tieto kanály boli zamerané najmä na mladých Rumunov,“ uviedla vo vyhlásení.
Podozrivý údajne podnecoval ľudí k páchaniu rôznych trestných činov vrátane sprejovania nápisov s krajne pravicovými symbolmi, nabádania mladých dievčat k sebapoškodzovaniu, vykonávania podpaľačských útokov v budovách využívaných migrantmi alebo členmi komunity LGBTQ+ či zabíjania osôb, ktoré označoval za „podľudí“.
Prokuratúra ďalej informovala, že muž zdieľal návody na výrobu jedu, výbušnín a Molotovových koktailov. Obvinený je preto z pokusu o založenie zahraničnej teroristickej organizácie, ako aj z prípravy závažného násilného činu. V čase spáchania údajných zločinov mal 18 až 20 rokov.
Muža zatkli v okrese Enz v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. V utorok sa postaví pred súd v Karlsruhe, ktorý rozhodne o jeho väzbe.