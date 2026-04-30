Zadržali 84-ročného muža podozrivého zo sexuálneho zneužívania detí
Vyšetrovanie spustili po incidente v termálnych kúpeľoch vo februári, kde mal muž údajne napadnúť 10-ročné dieťa.
Autor TASR
Berlín 30. apríla (TASR) - Nemecká polícia zadržala 84-ročného muža podozrivého zo sexuálneho zneužívania viacerých detí počas mnohých rokov, oznámili vo štvrtok úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Polícia a prokuratúra v Stuttgarte uviedli, že podozrivý muž je obvinený z toho, že nútil deti k sexuálnym praktikám v domácom prostredí aj na verejnom kúpalisku.
Vyšetrovanie spustili po incidente v termálnych kúpeľoch v Stuttgarte vo februári, kde mal muž údajne napadnúť 10-ročné dieťa. Príslušníci bezpečnostných zložiek ho zadržali na mieste činu a neskoršie výpovede svedkov viedli k rozšíreniu vyšetrovania.
Súd vydal v utorok zatykač a podozrivého vzali v ten istý deň do väzby.
Prokuratúra zatiaľ nezverejnila, ako dlho malo k údajnému zneužívaniu dochádzať ani koľko obetí má muž na svedomí. Orgány nezverejnili žiadne ďalšie podrobnosti o podozrivom.
Polícia a prokuratúra v Stuttgarte uviedli, že podozrivý muž je obvinený z toho, že nútil deti k sexuálnym praktikám v domácom prostredí aj na verejnom kúpalisku.
Vyšetrovanie spustili po incidente v termálnych kúpeľoch v Stuttgarte vo februári, kde mal muž údajne napadnúť 10-ročné dieťa. Príslušníci bezpečnostných zložiek ho zadržali na mieste činu a neskoršie výpovede svedkov viedli k rozšíreniu vyšetrovania.
Súd vydal v utorok zatykač a podozrivého vzali v ten istý deň do väzby.
Prokuratúra zatiaľ nezverejnila, ako dlho malo k údajnému zneužívaniu dochádzať ani koľko obetí má muž na svedomí. Orgány nezverejnili žiadne ďalšie podrobnosti o podozrivom.