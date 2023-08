V Nemecku Zadržali Sýrčana podozrivého z vojnových zločinov v Sýrii

Berlín 4. augusta (TASR) - Nemecká polícia zadržala Sýrčana, ktorý je podozrivý zo spáchania zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov. Dopustil sa ich údajne počas vojny v Sýrii voči odporcom režimu. Vo štvrtok to oznámila prokuratúra.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Prokuratúra uviedla, že muž identifikovaný ako Ahmad H., bol zadržaný 26. júla v Brémach na severe krajiny. Vo štvrtok ho vzali do vyšetrovacej väzby.



Je obvinený z toho, že v rokoch 2012 až 2015 počas občianskej vojny v Sýrii viedol provládne milície šabíha v Damasku. Ich úlohou bolo pomáhať zbaviť sa odporcov režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



Milície ovládali kontrolné stanoviská, kde "boli ľudia svojvoľne zatýkaní, aby oni alebo ich rodinní príslušníci mohli byť vydieraní, posielaní na nútené práce alebo mučení", uviedla prokuratúra. Plienili aj domy odporcov režimu.



Ahmad H., ktorý má podľa bezpečnostných zdrojov 46 rokov, je obvinený z "osobnej účasti na zneužívaní civilistov". Pri jednom incidente v roku 2013 údajne prikázal milicionárom, aby "hodiny brutálne mučili zadržaného muža pomocou plastových rúr".



Je tiež obvinený, že od decembra 2012 do začiatku roku 2015 dvakrát zadržal skupiny 25 až 30 ľudí a nútil ich nosiť vrecia s pieskom na neďaleký front, kde čelili krížovej paľbe.



Nie je jasné, kedy Ahmad H. prišiel do Nemecka. Hovorca spolkovej prokuratúry odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti.



Nemecko vpustilo na svoje územie státisíce Sýrčanov počas utečeneckej vlny v rokoch 2015-2016. Mimovládne organizácie v tom čase varovali pred nebezpečenstvom, že príslušníci milícií šabíha, zapojení do páchania niektorých z najbarbarskejších zverstiev voči civilistom v Sýrii, prichádzajú tajne do Európy a získavajú tu azyl.