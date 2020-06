V Nemecku zadržali lekára podozrivého z vojnových zločinov v Sýrii

Berlín 22. júna (TASR) - Nemecké úrady zadržali sýrskeho lekára, ktorý je podozrivý zo spáchania zločinov proti ľudskosti. Dopustil sa ich údajne vo vojenskej nemocnici v Sýrii.



Agentúra DPA s odvolaním sa na nemeckú prokuratúru v pondelok informovala, že podozrivý, identifikovaný ako Alaa M., je obvinený z mučenia zadržaných, a to v najmenej dvoch prípadoch. Tohto konania sa podľa prokuratúry dopustil v roku 2011, keď ako lekár pracoval vo väznici spravovanej sýrskou tajnou službou v sýrskom meste Homs.



Podozrivého zadržali v piatok v spolkovej krajine Hesensko, dodala v pondelok federálna prokuratúra.



Podľa agentúry AP lekár v roku 2015 odcestoval zo Sýrie do Nemecka, kde sa ďalej venoval svojej profesii.



Alaa M. je podozrivý z mučenia muža, ktorý bol zadržaný za účasť na protivládnom proteste a vo väzení dostal epileptické záchvaty. Lekár ho začal biť plastovou rúrkou a to aj po tom, ako muž omdlel. K bitiu pridal kopance. Nasledujúci deň Alaa M. a ďalší lekár podrobili obeť ďalšej bitke. Muž neskôr umrel. Príčina jeho smrti nie je jasná.



K zadržaniu sýrskeho lekára došlo po tom, ako sú dvaja bývalí príslušníci sýrskej tajnej polície súdení pred súdom v nemeckom meste Koblenz. Zodpovedajú sa zo zločinov proti ľudskosti spáchaných v čase, keď slúžili vo väzenskom centre vedenom vládou, kde boli mučené tisíce opozičných demonštrantov.



Toto súdne konanie - prvé vo veci vojnových zločinov mimo Sýrie - je označované za kľúčový moment snáh, aby predstavitelia sýrskeho režimu obvinení zo zločinov proti ľudskosti boli vydaní do rúk justície.



Títo obžalovaní sú súdení na princípe univerzálnej jurisdikcie, ktorá umožňuje cudzej krajine stíhať zločiny proti ľudskosti.



Podľa agentúry AFP Nemecko od začiatku konfliktu v Sýrii prijalo na svojom území viac ako 700.000 sýrskych utečencov.



Sýrska občianska vojna, ktorá sa začala brutálnym potlačením protivládnych protestov, si vyžiadala 380.000 obetí na životoch. Svoje domovy musela opustiť takmer polovicu obyvateľstva krajiny.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva so sídlom v Británii, ktoré v dôsledku mučenia alebo neľudských podmienok vo vládnych väzeniach v Sýrii zomrelo najmenej 100.000 ľudí.