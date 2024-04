V Nemecku zadržali osoby podozrivé z prípravy teroristického útoku

Düsseldorf 12. apríla (TASR) - Okresný súd v Düsseldorfe v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko vydal zatykač na tri mladistvé osoby vo veku 15 a 16 rokov pre podozrenie z prípravy islamisticky motivovaného teroristického útoku. Tínedžeri boli vzatí do vyšetrovacej väzby, uviedla v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na düsseldorfskú prokuratúru.



Súd v Düsseldorfe na nich vydal zatykače už počas veľkonočného víkendu na žiadosť Ústredia pre stíhanie terorizmu. Podľa vyšetrovateľov sa tínedžeri chystali spáchať trestný čin vraždy a zabitia v súbehu s prípravou závažného násilného činu, ktorý by ohrozil štát.



Podľa denníka Bild sú mladí ľudia prívržencami tzv. Islamského štátu (IS). Ich cieľom bolo zaútočiť nožmi a zápalnými fľašami na kresťanov v kostoloch a policajtov na policajných staniciach.



O svojich plánoch diskutovali v súkromnom čete. Hoci nemali konkrétny plán útoku s časom a miestom, bezpečnostné zložky videli v ich konaní hrozbu.



Vlani v novembri zatkli v Severnom Porýní-Vestfálsku a Brandenbursku pre podozrenie z terorizmu dvoch tínedžerov, ktorí sympatizovali s IS a plánovali útok s použitím auta na vianočný trh, pripomína DPA.