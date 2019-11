V Nemecku zadržali druhú deportovanú osobu s napojením na IS

Berlín 16. novembra (TASR) - Ženu nemeckého pôvodu podozrivú z napojenia na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) zadržali v piatok večer po prílete na letisko do nemeckého mesta Frankfurt nad Mohanom po tom, ako bola vyhostená z Turecka. Informovala o tom v sobotu nemecká spolková prokuratúra, píše agentúra AFP.



Nemecká prokuratúra Nasim A. obviňuje z toho, že v roku 2014 odcestovala do Sýrie, kde žila na území okupovanom IS. Začiatkom roku 2015 sa vydala za jedného z bojovníkov IS a neskôr sa presťahovali do mesta Tal Afar v Iraku. Mesačne údajne od IS dostávala sto dolárov. Zatiaľ čo jej manžel bojoval, ona viedla domácnosť. Neskôr sa dvojica vrátila do Sýrie, kde Nasim A. začiatkom tohto roku zadržali kurdské bezpečnostné sily a následne žila v utečeneckom tábore al-Haul v severovýchodnej Sýrii. Zadržaná žena vlastnila útočnú pušku kalašnikov.



Nasim A. bola z Turecka vyhostená spolu s ďalšou ženou. S vyhosťovaním zahraničných bojovníkov Islamského štátu do krajín ich pôvodu začala Ankara v pondelok tento týždeň. Turecko totiž kritizuje krajiny Západu za to, že odmietajú repatriovať svojich občanov, ktorí sa pridali k bojovníkom IS v Sýrii a Iraku.



Turecko vo štvrtok vyhostilo z krajiny muža považovaného za člena salafistického hnutia spolu s jeho rodinou. Toho následne zatkli nemecké úrady a momentálne sa nachádza vo väzbe v Berlíne.